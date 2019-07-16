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Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

Физики наблюдают самую мощную магнитную бурю за последние 10 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:26
Магнитные бури в июле 2019
Магнитные бури в июле 2019
Фото: Pixabay

Самая мощная за последние десятилетия магнитная буря прокатилась по планете. Сегодня был пик ее активности, завтра она пойдет на спад. Как пережили день украинцы и что делали для улучшения самочувствия, расскажет корреспондент "Сегодня" Наталья Малярчук.


Сегодня физики наблюдают самую мощную магнитную бурю за последние 10 лет. Многие люди пожаловалось на то, что ее влияние испытывают и на себе. Такая буря случается, когда солнце выбрасывает замагниченную плазму. Ее частицы несколько дней долетают до нашей планеты. Именно поэтому магнитное поле Земли "возмущается".

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В это время медикам прибавляется работы. Кроме экстренных вызовов, украинцы обращаются также за консультацией по телефону.

"Было много звонков по поводу магнитной бури – как себя вести. Даже здоровый человек может быть метеочувствительным и чувствовать ухудшение состояния здоровья", – объясняют эксперты.

Треть человечества чувствительны к изменениям природы
Треть человечества чувствительны к изменениям природы
Фото: freepik.com

Метеочувствительной является треть человечества. Поэтому врачи советуют убрать из рациона кофе и стараться избегать стрессовых ситуаций. Предупреждают: остаточный эффект от магнитной бури будем чувствовать и завтра. 

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля в небе взойдет "кровавая Луна" – таким жутковатым видом будет сопровождаться лунное затмение. Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени, затем в 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения и к 00:31 достигнет максимального затмения в 65% покрытия тенью Земли.

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