Сегодня – пик: как пережить магнитную бурю

Физики наблюдают самую мощную магнитную бурю за последние 10 лет

Магнитные бури в июле 2019 Фото: Pixabay

Самая мощная за последние десятилетия магнитная буря прокатилась по планете. Сегодня был пик ее активности, завтра она пойдет на спад. Как пережили день украинцы и что делали для улучшения самочувствия, расскажет корреспондент "Сегодня" Наталья Малярчук.

Сегодня физики наблюдают самую мощную магнитную бурю за последние 10 лет. Многие люди пожаловалось на то, что ее влияние испытывают и на себе. Такая буря случается, когда солнце выбрасывает замагниченную плазму. Ее частицы несколько дней долетают до нашей планеты. Именно поэтому магнитное поле Земли "возмущается".

Читайте также Прогноз магнитных бурь на июль 2019 года

В это время медикам прибавляется работы. Кроме экстренных вызовов, украинцы обращаются также за консультацией по телефону.

"Было много звонков по поводу магнитной бури – как себя вести. Даже здоровый человек может быть метеочувствительным и чувствовать ухудшение состояния здоровья", – объясняют эксперты.

Треть человечества чувствительны к изменениям природы Фото: freepik.com

Метеочувствительной является треть человечества. Поэтому врачи советуют убрать из рациона кофе и стараться избегать стрессовых ситуаций. Предупреждают: остаточный эффект от магнитной бури будем чувствовать и завтра.

Напомним, в ночь с 16 на 17 июля в небе взойдет "кровавая Луна" – таким жутковатым видом будет сопровождаться лунное затмение. Полутеневое лунное затмение начнется в 21:43 по киевскому времени, затем в 23:01 событие перейдет в фазу частичного затмения и к 00:31 достигнет максимального затмения в 65% покрытия тенью Земли.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram