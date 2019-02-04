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Секреты идеальной улыбки: как правильно ухаживать за зубами

Как ухаживать за зубами, чтобы они были белыми

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:00

Здоровая улыбка – благодаря здоровой пище! Заботиться о зубах стоит изнутри, говорят медики. Что полезно, а что, наоборот, может их испортить? 

"Исторически мы привыкли питаться жестким мясом, твердыми фруктами, овощами, ягодами, корнеплодами и орехами, но не перемолотой, переваренной, пережаренной пищей. Чем больше мы употребляем жестких продуктов, тем лучше наша ротовая полость самоочищается", – говорит стоматолог Алексей Голиков. 

А диетолог Евгения Крылова рекомендует употреблять пищу, богатую кальцием и клетчаткой: кисломолочные продукты, овощи, фрукты, зелень, злаки и орехи. Кроме того, нужно пить много воды, советует специалист по питанию. Ведь тогда у нас выделяется слюна, которая защищает зубную эмаль от бактерий. А вот количество употребленного кофе надо ограничивать, так как этот напиток вымывает кальций из организма.

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Но не только кофе вреден для зубов. На эмаль плохо влияют различные сладкие напитки, как алкогольные, так и безалкогольные.

Шоколад и сладости употреблять можно, говорит стоматолог Алексей Голивков. Однако обязательно после этого почистить зубы или хотя бы прополоскать рот – чтобы вымыть кислоту. Это касается и цитрусовых.

Чтобы ваши зубы и десны были здоровыми, нужно чистить их минимум два раза в день и посещать стоматолога минимум дважды в год. Кроме этого, стоит использовать зубную нить и регулярно полоскать рот после еды.

Напомним, ранее известная ведущая и блогер Мирослава Ульянина рассказала, как правильно чистить зубы.

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Источник: Сегодня
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