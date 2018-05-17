Секс во время беременности: мифы и правда

Интим не может навредить ребенку и вызвать роды

В ожидании малыша все пары задаются вопросом: "Как быть с сексуальной жизнью?".

Самостоятельно найти ответ довольно сложно, ведь интернет пестрит страшилками, в которых пугают такими последствиями близости, как кровотечения, преждевременные роды и даже потеря ребенка. На самом деле интимная близость во время беременности для здоровья женщины полезна, ведь это прекрасная эмоциональная разрядка, ликвидация застоев в малом тазу и улучшение лимфодренажа. Правда, предаваясь любви в интересном положении, нужно помнить правила безопасности.

Ребенок под защитой

Самый главный страх будущих родителей — навредить малышу. Но сексом травмировать ребенка невозможно. Ведь плод надежно защищен околоплодными водами, плацентой и маткой, и "достать" чадо невозможно физически. Таким образом, ребенку секс никак не навредит, но он может повлиять на течение беременности, если присутствуют осложнения. Именно поэтому первое, что должна сделать забеременевшая девушка, — проконсультироваться с гинекологом и пройти обследования, чтобы выяснить, нет ли противопоказаний к половой жизни.

Интим запрещен при повышенном риске прерывания беременности и преждевременных родов, подтекании околоплодных вод, предлежании плаценты или низкой плацентации, и еще некоторых состояниях. Так, если на шейке матки есть полипы, после близости может открыться кровотечение и понадобится госпитализация. В случае предлежания плаценты половая жизнь может спровоцировать отторжение плаценты и также вызвать кровотечение. Самое страшное, что может произойти, — потеря ребенка. Но такое случается крайне редко, и чаще всего — в случаях, когда женщина не обследовалась на наличие противопоказаний или игнорировала запреты врача.

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Безопасный период

Если девушка здорова, беременность протекает без угрожающих состояний, а гинеколог разрешил интимную близость, заниматься сексом можно вплоть до самых родов, — никаких опасных и безопасных периодов нет! Раньше считалось, что стоит избегать интима за шесть недель до родов, иначе можно преждевременно "запустить" их. Но научных подтверждений этому нет. Специалисты уверены, что ни активный половой акт, ни яркий оргазм не могут вызвать преждевременные схватки. Ведь даже в момент оргазма матка приходит в тонус всего на несколько секунд, поэтому роды спровоцировать это не может, если малыш еще не готов появиться на свет.

Никакого давления

В начале беременности заниматься сексом можно в любых позах, но когда появится животик, нужно быть осторожными. Постарайтесь выбирать позиции, в которых отсутствует давление на живот. В остальном — ориентируйтесь на собственные ощущения. Потенциально опасных и запрещенных поз нет, но если женщине неудобно в какой-то позиции, от нее стоит отказаться. Как правило, наиболее удобны — поза наездницы, лежа на боку спиной к партнеру, на двух "уровнях" (девушка лежит на краю кровати, мужчина стоит перед ней на коленях). Пробуйте, экспериментируйте, ищите новые позиции, — это только разнообразит сексуальную жизнь. Не запрещен во время беременности анальный секс (только с презервативом), оральный секс и любые другие ласки, которые являются приемлемыми для пары.

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Женское желание

Во время беременности в организме женщины происходит гормональный взрыв, поэтому либидо ведет себя непредсказуемо. В разные периоды, в зависимости от колебания гормонов, желание может то усиливаться, то, наоборот, угасать. В народе говорят о взаимосвязи с полом малыша: если будет мальчик — желание возрастает, если девочка — уменьшается. Но специалисты советуют не воспринимать такие приметы всерьез и подчеркивают, что все индивидуально.

Кроме гормонального фона, большое значение играет воспитание, культурные моменты и страхи. Если женщина панически боится навредить ребенку, то даже при зашкаливающих гормонах она откажется от близости. Самое главное — поговорить с супругом, объяснить свои желания и опасения. Девушка должна быть психологически готова к сексу, иначе у нее не получится расслабиться и тем более получить оргазм. В любом случае нужно помнить, что беременность — это не болезнь, а кратковременное прекрасное состояние. Не стоит комплексовать по поводу большого живота, наоборот, гордитесь! Тем более что многих мужчин возбуждает вид беременной жены.

Табу на 6 недель

После родов медики рекомендуют начинать половую жизнь только через шесть недель. При условии, конечно, что нет послеродовых осложнений: например, расхождения швов, эндометрита, повторных госпитализаций. Считается, что за шесть недель женщина полностью восстанавливается физически и можно возобновлять сексуальную жизнь.

Но важно пользоваться лубрикантом или презервативом с дополнительной смазкой. Дело в том, что при грудном вскармливании у новоиспеченной мамы вырабатывается в повышенных количествах гормон пролактин. Он сушит слизистую влагалища, поэтому секс может вызывать неприятные ощущения — как у женщины, так и у мужчины. Если даже с лубрикантом интим все равно остается болезненным долгое время, стоит обратиться к врачу.

Секс во время месячных: табу на 3 дня

Отдельно стоит сказать о сексе во время менструации. Часто можно услышать, будто это полезно для женского организма, поскольку снимает боли и улучшает настроение. Но гинекологи имеют другое мнение на этот счет: они советуют воздержаться от близости первые три дня месячных, подчеркивая, что это в интересах женщины. Дело в том, что при оргазме (даже клиторальном), может случиться заброс менструальной крови в брюшную полость. Это может стать причиной развития эндометриоза: при нем клетки эндометрия (внутренний слой стенок матки) разрастаются за пределами этого слоя.