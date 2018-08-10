Семь ранних признаков рака, которые проще всего пропустить

От ранней диагностики зависит успех лечения

Симптомы рака могут быть незаметными. Фото: Getty

Рак – это то заболевание, успех лечения которого практически на 100% зависит от скорости обнаружения болезни. Большая часть известных злокачественных опухолей поддаются излечению, если были обнаружены на ранних стадиях заболевания.

Но беда в том, что многие из них развиваются "тихо", не подавая сигналов или маскируясь под симптомы более безобидных болезней.

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Обратите внимание на эти симптомы: разумеется, они вполне могут быть проявлениями чего-то не очень страшного, но если вы отмечаете их у себя на протяжении продолжительного времени, обязательно обратитесь к врачу.

Стойкий кашель или охриплость.

Изменение работы кишечника.

Изменения в работе мочевого пузыря.

Постоянная необъяснимая боль.

Кровотечение.

Потеря веса.

Трудности с глотанием.

Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака. Также ученые нашли самые опасные повседневные вещи, которые вызывают рак.

Смотрите на видео – ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: