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Семь ранних признаков рака, которые проще всего пропустить

От ранней диагностики зависит успех лечения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:20
Симптомы рака могут быть незаметными. Фото: Getty
Симптомы рака могут быть незаметными. Фото: Getty

Рак – это то заболевание, успех лечения которого практически на 100% зависит от скорости обнаружения болезни. Большая часть известных злокачественных опухолей поддаются излечению, если были обнаружены на ранних стадиях заболевания.

Но беда в том, что многие из них развиваются "тихо", не подавая сигналов или маскируясь под симптомы более безобидных болезней.

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Обратите внимание на эти симптомы: разумеется, они вполне могут быть проявлениями чего-то не очень страшного, но если вы отмечаете их у себя на протяжении продолжительного времени, обязательно обратитесь к врачу.

  • Стойкий кашель или охриплость.
  • Изменение работы кишечника.
  • Изменения в работе мочевого пузыря.
  • Постоянная необъяснимая боль.
  • Кровотечение.
  • Потеря веса.
  • Трудности с глотанием.

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Источник: Cosmo
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