Семь ранних признаков рака, которые проще всего пропустить
От ранней диагностики зависит успех лечения
Рак – это то заболевание, успех лечения которого практически на 100% зависит от скорости обнаружения болезни. Большая часть известных злокачественных опухолей поддаются излечению, если были обнаружены на ранних стадиях заболевания.
Но беда в том, что многие из них развиваются "тихо", не подавая сигналов или маскируясь под симптомы более безобидных болезней.
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Обратите внимание на эти симптомы: разумеется, они вполне могут быть проявлениями чего-то не очень страшного, но если вы отмечаете их у себя на протяжении продолжительного времени, обязательно обратитесь к врачу.
- Стойкий кашель или охриплость.
- Изменение работы кишечника.
- Изменения в работе мочевого пузыря.
- Постоянная необъяснимая боль.
- Кровотечение.
- Потеря веса.
- Трудности с глотанием.
Кроме этого, мы писали, что ученые открыли неожиданное средство против рака. Также ученые нашли самые опасные повседневные вещи, которые вызывают рак.
Смотрите на видео – ученые заявили о неожиданной причине импотенции и рака: