Семья на карантине: как не заразить близких, если вам нужно ходить на работу

Как обезопасить себя в транспорте и магазине

На сегодняшний день, 8 апреля, в Украине зафиксировано 1668 случаев заболевания на COVID-19, умерло 52 человека, выздоровело 35. Власти все больше говорят, что среди заболевших теперь чаще встречаются те, кто не выезжал за границу и не контактировал с приезжими. Значит, вирус все больше распространяется по стране. Единственный эффективный метод профилактики – не выходить из дома. Но, что делать, если один член семьи продолжает ездить на работу, как вести себя в магазине, чего ни в коем случае нельзя касаться руками? На эти вопросы ответил Ярослав Першегуба, врач общей гигиены, старший преподаватель кафедры общественного здоровья Национальной медицинской академии последипломного образования им. П.Л. Шупика.

"Люди, которые выходят из дома, во время карантина должны помнить: выходить из дому – подвергаться опасности. Обязательно нужно носить с собой дезинфицирующие средства, чтобы обрабатывать (дезинфицировать) руки. Если мы говорим о городе, то опасные места – это коридор, лифт, подъезд. Человек, который выходит из квартиры, должен надеть маску еще в квартире. Договоритесь с родными, что тот, кто выходит из квартиры, руками ручек дверей не касается. Когда заходит, то звонит, или стучит в дверь. Кнопку вызова лифта и кнопку в самом лифте, а также кнопку домофона можно нажимать локтем и стараться ехать в лифте самому. Если вы очень спешите, можно ехать и с другим человеком при наличии у вас маски. Или вообще отказаться от лифта и пользоваться лестницей, если, конечно, это вам по силам", – рассказывает врач.

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На улице стоит придерживаться дистанции с другими прохожими от 2 до 3 метров, если людей на улице нет, в принципе маску можно снимать. Однако, выходя в магазин, оденьте маску, но при условии, что руками вы ничего не трогали по дороге (ручки дверей, перила в транспорте) и они чистые. Если этого избежать невозможно, маску лучше не снимать от самого дома. Во многих магазинах на входе стоят антисептики, руки можно обработать и надеть одноразовые перчатки. В них и берите товар в магазине. Расплачиваться на кассе лучше карточкой. Потому что есть информация, что вирус может передаваться через бумажные деньги. Перчатки после кассы снимаем, руки снова обрабатываем антисептиком, или тем, какой есть в магазине, или своим.

Кнопку лифта лучше нажимать локтем Фото: Depositphotos

Придя домой, разденьтесь и сразу вымойте руки с мылом в течении 20-30 секунд. Только потом можно распаковать продукты. В магазин лучше идти утром, когда никого нет. Тогда риск снижается до минимума.

"Я видел, что некоторые магазины обматывают ручку двери марлей и поливают каким-то антисептиком. Этого не надо делать! Тем более, прикасаться к такому "устройству" руками. Ведь в влажной среде вирус, наоборот, будет жить дольше. Двери желательно открывать локтем руки. За ручку лучше не браться", – продолжает Ярослав Першегуба.

Если человек вынужден ездить и в общественном транспорте, то наибольший риск заразиться в очереди на остановке. Желательно придерживаться дистанции в 1,5-2 метра. В очереди обязательно нужно стоять в маске, можно надеть одноразовые перчатки. Но здесь напомню: не прикасайтесь руками к лицу. Потому здесь уже неважно, есть перчатки или нет. Потому что если вы будет трогать руками в перчатках лицо, то эффекта от них ноль. Хорошо, что сейчас в транспорт пускают ограниченное количество пассажиров. После выхода из транспорта тоже надо обработать руки антисептиком. Не стоит забывать, что общественный транспорт – это большой риск, но если все люди будут соблюдать правила о маске, дистанциировании, о том, что не надо трогать лицо, то риск можно снизить до минимума.

"Но, помните, что все эти действия вы должны сейчас делать постоянно, а не время от времени. Просто дайте себе такую строгую установку, чтобы действие дошло до автоматизма", – подытожил врач.

Напомним, ранее мы публиковали интервью с Ярославом Першегубой, где он ответил на самые актуальные вопросы: когда ожидать пика заболеваемости на COVID-19, нужно ли дезинфицировать продукты после магазина и многие другие.

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