Сенсационное открытие: ученые нашли неожиданную пользу алкоголя

Ученые удивили результатом исследований

Алкоголь может быть полезным. Фото: Depositphotos

Употребление алкоголя в умеренных количествах сокращает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом утверждают исследователи Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета.

Ученые изучили данные, полученные в ходе опытов, в которых в общей сложности приняли участие 35 132 человека. Был оценен уровень употребления спиртных напитков, при этом умеренной дозой считались 168 граммов этанола в неделю для мужчин и 112 граммов этанола в неделю для женщин. В течение всего периода наблюдений было зарегистрировано 1718 случаев (4,9 процента от всего числа испытуемых) коронарной болезни сердца (КБС), причем умерли 325 человек.

Оказалось, что чаще всего от сердечно-сосудистых заболеваний страдали те, кто перестал пить (заболеваемость в группе — 6,1 процента). В меньшей степени пострадали те, кто употреблял алкоголь в умеренных количествах (заболеваемость — 3,8 процента, смертность — 0,6 процента).

Однако ученые отмечают, что значительная разница наблюдалась только у женщин старше 55 лет. Кроме того, повышение вероятности болезни может объясняться изменениями в образе жизни, которые влекут за собой дополнительные риски.

Напомним, врачи выявили неожиданный вред жизни без алкоголя. Кроме этого, врач назвал неожиданное преимущество водки.

Смотрите также видео о рационе успешных людей: