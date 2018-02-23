Сенсация! Зубная паста с бишофитом – по-настоящему здоровые и крепкие зубы

Вы уверены, что ваша зубная паста действительно укрепляет зубы? Обратите внимание на ее состав. Большинство популярных средств содержит фтор и кальций. Но так ли они полезны, как кажется?

Зубные пасты со фтором

Считается, что паста со фтором хорошо подходит для профилактики кариеса. Это связано с тем, что именно этот элемент активно участвует в формировании зубной эмали у детей и укрепляет ее у взрослых. Кроме того, обработка зубов фтором восстанавливает минеральный баланс, помогая усваиваться кальцию и фосфору. Но есть ли реальная необходимость использовать такие пасты?

На самом деле, нет.

Дело в том, что необходимое количество микроэлемента человек получает с водой и пищей. А избыток фтора опасен и вызывает нарушения обменных процессов и мозговой деятельности. Особенно опасно проглатывать фторсодержащую пасту. Именно поэтому ее не рекомендуют детям. Есть и еще один важный нюанс. Если почва и вода в вашем регионе содержит много фтора, то дополнительное фторирование не желательно.

Зубные пасты с кальцием

Теперь о кальции. Все мы с малых лет знаем, как он полезен для зубов. Поэтому пасты с кальцием считаются эффективным средством профилактики кариеса и других проблем с эмалью. Но есть одно "но". Кальций очень плохо усваивается в ротовой полости. К тому же при соединении с фторидами он выпадает в осадок и вообще не участвует в минерализации зубной эмали.

Но как же в таком случае укрепить зубы? Решение есть. Воспользуйтесь Denticmag – новой зубной пастой на основе бишофита.

Лечебная зубная паста с бишофитом Дентикмаг

Это новинка для украинского рынка, которая может стать настоящим спасением для ваших зубов! В отличие от большинства популярных паст, она основана на бишофите – уникальном источнике природного магния. Этот микроэлемент важен для всего нашего организма, и зубы – не исключение.

Доказано, что именно магний регулирует правильное усвоение кальция и помогает ему задерживаться там, где это необходимо – в костях и зубах. Результаты медицинских исследований подтверждают, что у людей, которые принимают препараты с магнием, ниже риск потери зубов, и лучше состояние пародонта.

Denticmag запускает процесс реминерализации и делает зубную эмаль по-настоящему крепкой. Бишофит в составе оказывает мощное противовоспалительное и обезболивающее действие, а экстракт коры дуба дополняет его. Поэтому паста хорошо помогает при чувствительных зубах, воспалениях и кровоточивости десен.

Итак, если вас беспокоят:

кариес

болезни десен, кровоточивость

проблемы с зубной эмалью во время беременности и лактации

повышенная чувствительность зубов,

то зубная паста с бишофитом – именно то, что вам нужно.

Преимущества Denticmag:

Эффективность. По этому параметру Denticmag может конкурировать с дорогими витаминно-минеральными комплексами. В ее составе только то, что реально помогает и необходимо для здоровья зубов. Бишофит проникает напрямую в эмаль, поэтому микроэлементы усваиваются лучше. Результат – действительно крепкие зубы!

По этому параметру Denticmag может конкурировать с дорогими витаминно-минеральными комплексами. В ее составе только то, что реально помогает и необходимо для здоровья зубов. Бишофит проникает напрямую в эмаль, поэтому микроэлементы усваиваются лучше. Результат – действительно крепкие зубы! Безопасность. В пасте нет вредных соединений и фторидов, поэтому она абсолютно безопасна и отлично подходит для повседневного использования.

В пасте нет вредных соединений и фторидов, поэтому она абсолютно безопасна и отлично подходит для повседневного использования. Цена. В отличие от многих других паст, Denticmag доступна для любого бюджета. Вы получаете качественную лечебную пасту по цене обычной.

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