Серрата: инструкция, показания, способ применения
Средство, применяемое при патологиях опорно-двигательного аппарата.
Действующее вещество препарата – серратиопептидаза, которая является протеолитическим ферментом выделенным из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15. Серратиопептидаза оказывает такие воздействия: противоотечное, болеутоляющее, улучшает микроциркуляцию крови, способствует улучшению отхождения мокроты. Благодаря своим разноплановым эффектам, Серрату используют в самых разных областях медицины.
Действующее вещество: серратиопептидаза.
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, магния карбонат легкий, натрия крахмалгликолят, магния стеарат, покрытие Оpadry White, покрытие Оpadry Enteric White.
Серрата – это таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые. 1 таблетка содержится 10 мг серратиопептидазы.
Препарат выпускается в упаковках:
- № 10: По 10 таблеток в стрипе; по 1 стрипу в картонной коробке;
- № 10х10: по 10 таблеток в стрипе; по 1 стрипу в картонной коробке, по 10 коробок в пачке;
- № 10х3: по 10 таблеток в стрипе; по 3 стрипа в картонной коробке;
- № 30: по 30 таблеток у блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.
Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой белого цвета.
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Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при патологии опорно-двигательного аппарата. Ферменты. Код АТХ M09A B.
Хирургия: спортивные травмы, растяжения и разрывы связок, переломы и вывихи, послеоперационные отеки, а также применяется при риске отторжения трансплантата.
Пластическая хирургия: уменьшает послеоперационные отеки, восстанавливает микроциркуляцию в месте отторжения трансплантата.
Заболевания верхних дыхательных путей: уменьшает вязкость мокроты, способствует лучшему проникновению антибиотиков.
Заболевания ЛОР-органов: инфекционные заболевания уха, синуситы.
Дерматология: острые дерматозы.
Акушерство и гинекология: противовоспалительная активность препарата способствует рассасыванию гематом, уменьшает отек молочных желез.
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Повышенная чувствительность к серратиопептидазе или к любому другому компоненту препарата серрата. Нарушение свертываемости крови.
Препарат после перорального применения хорошо абсорбируется в кишечном тракте, при этом, не изменяясь под действием желудочного сока. Через некоторое время после применения концентрации в месте воспаления значительно превышают концентрации серратиопептидазы в крови. Выводится из организма с мочой.
Препарат принимают перорально, независимо от приема пищи. Таблетку глотают целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Длительность курса лечения и доза препарата зависит от характера и динамики заболевания, а также индивидуальных особенностей пациента. Обычно назначают препарат по 1 таблетке 3 раза в день, однако, при необходимости доза препарата может быть изменена лечащим врачом.
Поскольку препарат влияет на систему свертывания крови, его следует с осторожностью применять при следующих состояниях:
- угроза кровотечения;
- нарушение времени свертывания крови;
- прием антикоагулянтов;
- тяжелые заболевания печени;
- тяжелые заболевания почек.
Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа или мальабсорбция глюкозы-галактозы.
Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата серрата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется из-за отсутствия клинических данных.
Дети. Препарат не следует применять у детей ввиду отсутствия клинических данных.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.
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Препарат обычно хорошо переносится пациентами, однако, в отдельных случаях наблюдались такие побочные эффекты как нарушение стула, тошнота, рвота, боли в желудке. У некоторых пациентов отмечалась потеря аппетита. Также, у пациентов склонных к кровотечениям, возможно учащение носовых кровотечений или выделение мокроты с кровью. Реакции гиперчувствительности в виде крапивницы, кожной сыпи и зуда.
При одновременном применении препарат усиливает действие антикоагулянтов. Такая комбинация препаратов должна применяться под тщательным медицинским наблюдением. Серрата ускоряет проникновение в воспаленные ткани антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств.
Серрата и алкоголь. Препарат совместим с алкоголем. Однако следует учитывать, что спиртное категорически противопоказано при патологиях, для лечения которых используется лекарство.
Передозировка. Обычно передозировки проявляется в виде таких симптомов: тошнота, рвота, анорексия, дискомфорт в эпигастрии, в некоторых случаях – кровотечение и прожилки крови в мокроте. Лечение: симптоматическая терапия.
Срок годности. 3 года.
Условия хранения. При температуре не выше 25 °C.
Категория отпуска. По рецепту.
Производитель. Кусум хелтхер ПВТ. ЛТД, Индия.
Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. СП 289 (А), РІІКО Индл. Ареа Чопанки, Бхивади (Радж.), Индия.
Цена. От 67 до 344 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.
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