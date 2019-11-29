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Серрата: инструкция, показания, способ применения

Средство, применяемое при патологиях опорно-двигательного аппарата.

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:53
Фото: Pixabay

Действующее вещество препарата – серратиопептидаза, которая является протеолитическим ферментом выделенным из непатогенной кишечной бактерии Serratia E15. Серратиопептидаза оказывает такие воздействия: противоотечное, болеутоляющее, улучшает микроциркуляцию крови, способствует улучшению отхождения мокроты. Благодаря своим разноплановым эффектам, Серрату используют в самых разных областях медицины.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: серратиопептидаза.

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал кукурузный, магния карбонат легкий, натрия крахмалгликолят, магния стеарат, покрытие Оpadry White, покрытие Оpadry Enteric White.

Серрата – это таблетки, покрытые оболочкой, кишечнорастворимые. 1 таблетка содержится 10 мг серратиопептидазы.

Препарат выпускается в упаковках:

  • № 10: По 10 таблеток в стрипе; по 1 стрипу в картонной коробке;
  • № 10х10: по 10 таблеток в стрипе; по 1 стрипу в картонной коробке, по 10 коробок в пачке;
  • № 10х3: по 10 таблеток в стрипе; по 3 стрипа в картонной коробке;
  • № 30: по 30 таблеток у блистере; по 1 блистеру в картонной коробке.

Основные физико-химические свойства: круглые двояковыпуклые таблетки, покрытые кишечно-растворимой оболочкой белого цвета.

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Фармакотерапевтическая группа. Средства, применяемые при патологии опорно-двигательного аппарата. Ферменты. Код АТХ M09A B.

Показания

Хирургия: спортивные травмы, растяжения и разрывы связок, переломы и вывихи, послеоперационные отеки, а также применяется при риске отторжения трансплантата.

Пластическая хирургия: уменьшает послеоперационные отеки, восстанавливает микроциркуляцию в месте отторжения трансплантата.

Заболевания верхних дыхательных путей: уменьшает вязкость мокроты, способствует лучшему проникновению антибиотиков.

Заболевания ЛОР-органов: инфекционные заболевания уха, синуситы.

Дерматология: острые дерматозы.

Акушерство и гинекология: противовоспалительная активность препарата способствует рассасыванию гематом, уменьшает отек молочных желез.

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Противопоказания

Повышенная чувствительность к серратиопептидазе или к любому другому компоненту препарата серрата. Нарушение свертываемости крови.

Фармакокинетика

Препарат после перорального применения хорошо абсорбируется в кишечном тракте, при этом, не изменяясь под действием желудочного сока. Через некоторое время после применения концентрации в месте воспаления значительно превышают концентрации серратиопептидазы в крови. Выводится из организма с мочой.

Применение

Препарат принимают перорально, независимо от приема пищи. Таблетку глотают целиком, не разжевывая, запивая достаточным количеством жидкости. Длительность курса лечения и доза препарата зависит от характера и динамики заболевания, а также индивидуальных особенностей пациента. Обычно назначают препарат по 1 таблетке 3 раза в день, однако, при необходимости доза препарата может быть изменена лечащим врачом.

Особенности применения

Поскольку препарат влияет на систему свертывания крови, его следует с осторожностью применять при следующих состояниях:

  • угроза кровотечения;
  • нарушение времени свертывания крови;
  • прием антикоагулянтов;
  • тяжелые заболевания печени;
  • тяжелые заболевания почек.

Препарат содержит лактозу, поэтому его не следует применять у пациентов с редкими наследственными заболеваниями, такими как непереносимость галактозы, недостаточность лактазы Лаппа или мальабсорбция глюкозы-галактозы.

Применение в период беременности или кормления грудью. Применение препарата серрата в период беременности и кормления грудью не рекомендуется из-за отсутствия клинических данных.

Дети. Препарат не следует применять у детей ввиду отсутствия клинических данных.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Не влияет.

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Побочные эффекты

Препарат обычно хорошо переносится пациентами, однако, в отдельных случаях наблюдались такие побочные эффекты как нарушение стула, тошнота, рвота, боли в желудке. У некоторых пациентов отмечалась потеря аппетита. Также, у пациентов склонных к кровотечениям, возможно учащение носовых кровотечений или выделение мокроты с кровью. Реакции гиперчувствительности в виде крапивницы, кожной сыпи и зуда.

Взаимодействия

При одновременном применении препарат усиливает действие антикоагулянтов. Такая комбинация препаратов должна применяться под тщательным медицинским наблюдением. Серрата ускоряет проникновение в воспаленные ткани антибиотиков и нестероидных противовоспалительных средств.

Серрата и алкоголь. Препарат совместим с алкоголем. Однако следует учитывать, что спиртное категорически противопоказано при патологиях, для лечения которых используется лекарство.

Передозировка. Обычно передозировки проявляется в виде таких симптомов: тошнота, рвота, анорексия, дискомфорт в эпигастрии, в некоторых случаях – кровотечение и прожилки крови в мокроте. Лечение: симптоматическая терапия.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. При температуре не выше 25 °C.

Категория отпуска. По рецепту.

Производитель. Кусум хелтхер ПВТ. ЛТД, Индия.

Местонахождение производителя и адрес места осуществления его деятельности. СП 289 (А), РІІКО Индл. Ареа Чопанки, Бхивади (Радж.), Индия.

Цена. От 67 до 344 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.

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