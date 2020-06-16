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Съешьте яблоко или выпейте его: летняя задачка для любителей экспериментов

Разнообразить летние формы витаминного меню помогут кухонные гаджеты

Наконец-то дождались – сезон фруктов объявлен открытым! Согласитесь, получать витамины из свежих продуктов намного приятнее, а главное вкуснее, чем просто глотать пилюльки из аптеки. И вот оказывается, у витамина С – вкус клубники, морковка – второе название витаминов А и В, а ежевика и малина – источник витамина Е. Но есть один нюанс: попробуйте заставить, например, маленького ребенка, да и взрослого тоже, грызть морковку. Сложновато. А вот если приготовить из нее морковно-яблочный сок, то шансы на то, что витамины попадут в организм, а не будут спрятаны под скатерть, намного выше.

Вот как раз для того, чтобы разнообразить летние формы витаминного меню, и нужны кухонные гаджеты. И летом первое место по праву занимают соковыжималки, широкий выбор которых представлен в магазине бытовой техники Eldorado. Например, модель PHILIPS Avance Collection HR1945/80 с инновационной технологией MicroMasticating позволяет раскрыть клетки овощей и фруктов, делая сок максимально насыщенным полезными веществами и витаминами. Соковыжималка сконструирована таким образом, что вы без труда сможете измельчить такие специфические продукты как бананы и манго, а также орехи и зелень.

Ну и вишенка на торте – в гаджете вместо трудновымываемого сита установлен уникальный фильтр. Благодаря такому решению инженеров сок сразу оказывается в стакане, а остатки продуктов остаются на фильтре, который легко очищается под проточной водой. Все детали устройства выполнены из качественных и гладких материалов – они легко снимаются и быстро очищаются.

Смузи – бессменный лидер среди сторонников здорового питания. Смешайте разные фрукты и овощи, добавьте йогурт или немного оливкового масла, чтобы повысить питательность блюда, и готово – полезный перекус или даже полноценный прием пищи за несколько минут. Но в этом случае соковыжималкой не обойдешься. Поэтому стоит подумать о покупке блендера, такого как TEFAL BL 936E38. Этот гаджет не только разбивает холодные ингредиенты, но и прекрасно справляется со смешиванием горячих продуктов (суп-пюре или ягодный соус). Для этого в блендере предусмотрено 6 специальных программ с автоматической очисткой (смузи, колка льда, горячий крем-суп, сорбет, измельчение орехов). Большая чаша из тритана с полезным объемом 2 литра не бьется, не впитывает запахи, не содержит Бисфенол-А. А для большего удобства блендер оснащен интуитивно понятным цифровым дисплеем.

Бесспорно, наслаждаться соками, смузи и всевозможными пюре – вкусно и полезно. Но ведь хотелось бы сохранить все полезности летнего витаминного изобилия на зиму, не ограничиваясь только заморозкой. Ведь сухофрукты – это доказанный полезный аналог всевозможных трансжирных сладостей. Такие перекусы не только не осядут на фигуре в виде мягких складочек (а это мало кому нужно перед началом пляжного сезона), но и обеспечат организм необходимыми витаминами и полезными микроэлементами. А сушеные томаты, перец, сельдерей и другие овощи – прекрасное дополнение к пасте, супам и овощным блюдам. Поэтому сушилка для овощей и фруктов просто обязана быть на кухне наравне с электрочайником и мультиваркой. Взять к примеру, модель GORENJE FDK 500 GCW, которая может засушить совершенно разные продукты: рыбу, хлеб, травы, мясо, макаронные изделия, овощи и фрукты. Она оснащена термостатом, благодаря которому можно регулировать температуру в пределах 35–70 градусов по Цельсию. За один раз можно загрузить в гаджет до 5 кг продуктов, а пять круглых лотков позволяют сушить овощи и фрукты равномерно на всех уровнях. Ну и вишенка на торте – с помощью этой модели вы можете готовить пастилы и йогурты, ведь в сушилке предусмотрена конвективная система.

Лето – это не только пора свежих фруктов и овощей, но и время всевозможных экспериментов с ними. Только представьте освежающую прохладу огуречно-яблочного фреша. Или вкусный завтрак из бананово-персикового смузи с йогуртом и семенами чиа. И никаких неизвестных консервантов, красителей и прочих Е-шек. Только то, что вы выбрали сами на рынке или собрали на даче. Современные гаджеты позволяют сделать правильное питание не просто здоровым, а здравым и интересным для всей семьи.

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