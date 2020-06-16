Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua
Актуально

Съешьте яблоко или выпейте его: летняя задачка для любителей экспериментов

Сегодня, 09:00

Разнообразить летние формы витаминного меню помогут кухонные гаджеты

Наконец-то дождались – сезон фруктов объявлен открытым! Согласитесь, получать витамины из свежих продуктов намного приятнее, а главное вкуснее, чем просто глотать пилюльки из аптеки. И вот оказывается, у витамина С – вкус клубники, морковка – второе название витаминов А и В, а ежевика и малина – источник витамина Е. Но есть один нюанс: попробуйте заставить, например, маленького ребенка, да и взрослого тоже, грызть морковку. Сложновато. А вот если приготовить из нее морковно-яблочный сок, то шансы на то, что витамины попадут в организм, а не будут спрятаны под скатерть, намного выше.

Вот как раз для того, чтобы разнообразить летние формы витаминного меню, и нужны кухонные гаджеты. И летом первое место по праву занимают соковыжималки, широкий выбор которых представлен в магазине бытовой техники Eldorado. Например, модель PHILIPS Avance Collection HR1945/80 с инновационной технологией MicroMasticating позволяет раскрыть клетки овощей и фруктов, делая сок максимально насыщенным полезными веществами и витаминами. Соковыжималка сконструирована таким образом, что вы без труда сможете измельчить такие специфические продукты как бананы и манго, а также орехи и зелень.

Ну и вишенка на торте – в гаджете вместо трудновымываемого сита установлен уникальный фильтр. Благодаря такому решению инженеров сок сразу оказывается в стакане, а остатки продуктов остаются на фильтре, который легко очищается под проточной водой. Все детали устройства выполнены из качественных и гладких материалов – они легко снимаются и быстро очищаются.

Смузи – бессменный лидер среди сторонников здорового питания. Смешайте разные фрукты и овощи, добавьте йогурт или немного оливкового масла, чтобы повысить питательность блюда, и готово – полезный перекус или даже полноценный прием пищи за несколько минут. Но в этом случае соковыжималкой не обойдешься. Поэтому стоит подумать о покупке блендера, такого как TEFAL BL 936E38. Этот гаджет не только разбивает холодные ингредиенты, но и прекрасно справляется со смешиванием горячих продуктов (суп-пюре или ягодный соус). Для этого в блендере предусмотрено 6 специальных программ с автоматической очисткой (смузи, колка льда, горячий крем-суп, сорбет, измельчение орехов). Большая чаша из тритана с полезным объемом 2 литра не бьется, не впитывает запахи, не содержит Бисфенол-А. А для большего удобства блендер оснащен интуитивно понятным цифровым дисплеем.

Бесспорно, наслаждаться соками, смузи и всевозможными пюре – вкусно и полезно. Но ведь хотелось бы сохранить все полезности летнего витаминного изобилия на зиму, не ограничиваясь только заморозкой. Ведь сухофрукты – это доказанный полезный аналог всевозможных трансжирных сладостей. Такие перекусы не только не осядут на фигуре в виде мягких складочек (а это мало кому нужно перед началом пляжного сезона), но и обеспечат организм необходимыми витаминами и полезными микроэлементами. А сушеные томаты, перец, сельдерей и другие овощи – прекрасное дополнение к пасте, супам и овощным блюдам. Поэтому сушилка для овощей и фруктов просто обязана быть на кухне наравне с электрочайником и мультиваркой. Взять к примеру, модель GORENJE FDK 500 GCW, которая может засушить совершенно разные продукты: рыбу, хлеб, травы, мясо, макаронные изделия, овощи и фрукты. Она оснащена термостатом, благодаря которому можно регулировать температуру в пределах 35–70 градусов по Цельсию. За один раз можно загрузить в гаджет до 5 кг продуктов, а пять круглых лотков позволяют сушить овощи и фрукты равномерно на всех уровнях. Ну и вишенка на торте – с помощью этой модели вы можете готовить пастилы и йогурты, ведь в сушилке предусмотрена конвективная система.

Лето – это не только пора свежих фруктов и овощей, но и время всевозможных экспериментов с ними. Только представьте освежающую прохладу огуречно-яблочного фреша. Или вкусный завтрак из бананово-персикового смузи с йогуртом и семенами чиа. И никаких неизвестных консервантов, красителей и прочих Е-шек. Только то, что вы выбрали сами на рынке или собрали на даче. Современные гаджеты позволяют сделать правильное питание не просто здоровым, а здравым и интересным для всей семьи.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
сок бытовая техника смузи Eldorado фреш
Реклама

Новости партнеров

Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Ткач из «Квартал 95» похвастался своей «хаткой», фото
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Українська Джолі похвалилася ідеальним тілом без одягу
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Лиза Галкина в платье в цветочек произвела фурор в Сети
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото
Роскошная свадьба в семье Софии Ротару, появились фото

Популярные статьи

Вчера, 19:10Food

Как приготовить лечо на зиму: ТОП-5 рецептов

Вчера, 18:42Travel

Куда поехать на День Конституции-2020: увлекательные туры

Вчера, 15:19Travel

Куда поехать в июле-августе 2020 за границу на море: список доступных стран

Вчера, 13:01Шоу-бизнес

15-летняя дочь Оли Поляковой попрощалась со школой: фото юной выпускницы

Вчера, 11:33Fun

Петров пост-2020: что нельзя делать и что можно есть

Вчера, 05:13Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждут новые знакомства, а Рыб – отдых

14 июняFun

14 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

14 июняШоу-бизнес

Слава Каминская рассекретила своего нового возлюбленного

14 июняFood

Как правильно заморозить кабачки на зиму

14 июняWellness

Что нужно знать о донорстве крови: как подготовиться

14 июняWellness

Где в Киеве можно сдать кровь на донорство: список адресов в столице

14 июняПсихология

Гороскоп на неделю 14-20 июня: все знаки зодиака

13 июняTravel

Летний отпуск в Яремче: все, что нужно знать о курорте

13 июняШоу-бизнес

"Если бы я тогда узнала, никакой бы свадьбы не было": муж Снежаны Онопко заработал на ней 80 тысяч долларов

13 июняFood

Как правильно заморозить укроп на зиму: три простых способа

13 июняFood

Салаты на зиму: ТОП-5 рецептов домашних заготовок

Новости партнеров

Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Монро огорошила внешностью без макияжа и парика
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Оля Полякова призналась, что не спит с мужем и назвала причину
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Как Тина Кароль выглядела до пластики: архивное фото
Драма в сім'ї Кравець з
Драма в сім'ї Кравець з "Квартал 95": що сталося?
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Галкін відверто розповів про особисте життя з 71-річною Пугачовою
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу
Покинута Максом Дана зробила заяву після фіналу "Холостяка"
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
С кем Настя Каменских крутила любовь до Потапа, в сеть слили фото
Ані Лорак в білизні і халатику показала пишні форми на камеру
Ані Лорак в білизні і халатику показала пишні форми на камеру

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять