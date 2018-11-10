Шесть действенных советов, которые помогут вам перестать переедать

Лучшие рекомендации от известного тренера

Переедание вредно для здоровья Фото: freepik.com

Диетологи подчеркивают: чтобы оставаться здоровым, важно следить не только за качеством, но и за количеством употребляемой пищи. К сожалению, многие не знают меры, поэтому регулярно переедают. Сэм Алтиери, персональный тренер и специалист по питанию, рассказала, как избавиться от вредной привычки.

Тренер Сэм Алтиери Фото: instagram.com/saltylifts

"Сначала избавиться от переедания может быть нелегко. Скорее всего, эта вредная привычка не исчезнет в одночасье. Но если вы сосредоточитесь на том, чтобы лучше понять свое тело, то сможете быстро добиться прогресса", – говорит Сэм Алтиери.

Сядьте за стол

Превратите процесс принятия пищи в ритуал. Для этого прекратите есть на ходу, на диване и за ноутбуком. Определите для себя время, когда вы будете садиться за обеденный стол и есть здоровую пищу.

Отложите гаджеты

Полностью сосредоточьтесь на своей тарелке. Если вы будете смотреть телевизор или серфить в Интернете, то гарантированно упустите момент насыщения.

Откладывайте приборы, пока жуете

Это поможет вам есть медленнее и более тщательно пережевывать еду. Диетолог Лесли Ланжевин даже советует сделать 10-минутный перерыв, когда вы съедите половину порции, чтобы оценить, следует ли продолжать обедать.

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Выделите на прием пищи хотя бы 20 минут

У вас нет задачи съесть все за 5 минут. Ешьте медленно, наслаждаясь вкусом каждого кусочка. Так вы получите не только эмоциональное удовлетворение, но и не пропустите момент, когда ваш живот уже полон.

Включите в рацион продукты, богаты клетчаткой

Продукты, которые содержат много клетчатки (овощи, фрукты, зерновые, бобы, семечки), дарят длительное чувство сытости.

Ешьте, пока не почувствуете себе на 80% сытым

Помните о двух вещах. Первая: долго жуйте свою еду, примерно 25-30 раз на кусочек. И второе – это самое главное – ешьте до тех пор, пока вы не насытитесь на 80 %, а не с избытком и дискомфортом в желудке.

"Чувство насыщения приходит только через 15-20 минут после приема пищи, поэтому постарайтесь не наедаться до отвала", – советует Сэм.

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