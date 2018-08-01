Шесть главных отговорок от занятий фитнесом и как от них избавиться

Узнайте, как мотивировать себя на занятия спортом

Многие люди ленятся регулярно заниматься спортом Фото: yanalya / Freepik

Вы знаете, что заниматься нужно. Мы все слышали, что физически активные люди более здоровы. У них реже развиваются сердечные заболевания, диабет, и некоторые виды рака. Они лучше спят и чувствуют себя более счастливыми и энергичными. И, конечно, подтянутое тело выглядит привлекательнее. Но когда приходит время действительно начать двигаться, у многих из нас появляется длинный список причин не заниматься: недостаточно времени, недостаточно энергии, или мы просто не любим тренировки.

Как же мы можем преодолеть эти оправдания и начать двигаться? Вот шесть главных отговорок, мешающих нам заниматься, которые приводят эксперты в области фитнеса, а также тактика борьбы с ними.

Отговорка № 1: "У меня нет времени"

Если все ваше время поглощает работа, занимайтесь в офисе Фото: pixabay.com

Сколько времени в день вы смотрите телевизор? Во время просмотра любимой программы пользуйтесь эспандерами, или ходите на месте. Или записывайте программу, а потом смотрите ее, выпуская рекламу. Таким образом, вы сможете посмотреть часовую передачу всего за 40 минут. Вот вам и 20 минут свободного времени. А еще лучше выключить телевизор и использовать это время для тренировки.

Если все ваше время поглощает работа, занимайтесь на работе. Закройте дверь своего кабинета и прыгайте со скакалкой в течение 20 минут, или ходите на месте.

Ваши упражнения не обязательно должны представлять собой формальную тренировку. Постарайтесь внести небольшие изменения в свой образ жизни, которые помогут вам больше двигаться: поднимайтесь по лестнице, вместо того, чтобы пользоваться лифтом или эскалатором, не пользуйтесь автомобилем, если можно пройтись пешком, а также купите шагомер, и считайте, сколько шагов вы проделали в течение дня.

Эксперты рекомендуют не менее 150 минут аэробной активности в неделю. Это звучит пугающе, но в действительности это чуть больше 20 минут в день. Три десятиминутных занятия в день почти так же эффективны, как и одно 30-минутное, при этом их гораздо легче вместить в свой график.

Люди, которые регулярно занимаются, вырабатывают привычку к занятиям. У них ровно столько же времени в сутках, как и у всех остальных. Все дело в приоритетах. Мы всегда находим время для того, что для нас ценно.

Отговорка № 2: "Я слишком устал(а)"

Усталость может появиться даже от длительного отдыха Фото: pixabay.com

Звучит парадоксально, но на самом деле тренировки дают нам больше энергии. Когда вы начнете двигаться, усталость, скорее всего, исчезнет.

В организме человека есть гормоны удовольствия, эндорфины, которым нужно дать выход. И делается это посредством упражнений, вместо того чтобы прийти домой и лежать на диване.

Возможно, вам лучше заниматься утром, еще до того как долгий рабочий день вымотает вас. Но если вы не "жаворонок", не беспокойтесь. Вы можете заниматься в середине дня, или вечером, если вам так комфортнее.

Отговорка № 3: "Я мало времени проводу с детьми"

Вы можете заниматься вместе с детьми Фото: pixabay.com

Эксперты говорят, что выход – "убить сразу двух зайцев".

Возьмите детей с собой. Пока они гуляют, вы можете ходить вокруг детской площадки или двора, или прыгать со скакалкой. Вместо того, чтобы везти детей в школу на машине, проводите их пешком. Когда они играют в футбол, быстро ходите вокруг поля.

Используйте время, которое проводите с семьей, для активных занятий. Ездите на велосипеде вместе с детьми, играйте с ними в бадминтон, или просто гуляйте вместе по улице. И помните, что фитнес так же полезен для ваших детей, как и для вас. Когда мама и папа подтянуты и энергичны, это хорошо для всей семьи, считают психологи.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Нервная орторексия: восемь главных симптомов пищевого расстройства

Отговорка № 4: "Упражнения – это скучно"

Вы всегда можете найти вид спорта по душе Фото: pixabay.com

Спортивные психологи считают, что к упражнениям нужно относиться, как к сексу: вы должны хотеть этого и считать это чем-то приятным, до того как вы этим займетесь. И вам должно нравиться заниматься этим.

Как этого добиться? Прежде всего, найдите такие занятия, которые вам нравятся. Попробуйте мыслить нестандартно: попробуйте заниматься фигурным катанием, танцами или работой в саду. Запишитесь в спортивный клуб. Если вы любите музыку, займитесь бальными танцами. Для каждого существуют подходящие упражнения. И они не должны быть тягостными или неприятными.

Если вам так будет приятнее, можете смотреть телевизор или читать книгу, занимаясь на велотренажере или беговой дорожке. Только не забывайте крутить педали или бежать.

Многим помогает участие в групповых занятиях. Не каждый может взять плеер и бежать десять километров в одиночку. Такие группы можно найти в местных фитнес-клубах или по интернету. Или просто договоритесь с друзьями.

Время от времени пробуйте что-то новое, чтобы вам не стало скучно.

Отговорка № 5: "Я просто не люблю двигаться"

Выбирайте виды фитнеса, которые не заставляют вас потеть Фото: pixabay.com

Есть люди, которым просто не нравится двигаться. Они предпочитают вязать, читать книги, или смотреть телевизор. Но они могут ходить по магазинам.

Если вам не нравится потеть, вы можете заниматься такими видами фитнеса, которые не вызывают излишнего потоотделения.

Можно заниматься в помещении, в котором есть кондиционер. Или плавать, так как во время плавания вы не заметите пота. Можно выбрать занятия йогой, при которых выделяется мало пота

Если упражнения вызывают у вас боль в суставах, попробуйте начать с занятий в воде. Чем сильнее будут становиться ваши мышцы, тем больше они будут способны поддерживать суставы, и тем меньше боли вы будете испытывать. Если у вас есть более серьезные физические ограничения, попробуйте найти учреждение спортивной медицины или реабилитационную клинику, или тренера, который поможет вам составить индивидуальную программу упражнений, которые безопасны и просты.

Если вам не нравится двигаться из-за лишнего веса, начинайте с менее публичных занятий, например, воспользуйтесь видеозаписью и занимайтесь дома. Гуляйте с друзьями, которые вас не осудят, и носите одежду, в которой чувствуете себя комфортно.

Не забывайте, что сегодня спортивные залы изменились. Есть занятия для женщин, где вам будет уютно.

Отговорка № 6: "Я всегда бросаю занятия"

Начать заниматься сложнее, чем продолжать Фото: pixabay.com

Ставьте перед собой небольшие, достижимые цели. Тогда вы наверняка добьетесь успеха и не сорветесь. Если вы занимаетесь хотя бы по пять минут в день в течение недели, вы будете довольны, а на следующей неделе захотите заниматься по 10 минут в день.

Полезно публично делиться своим результатами: например, в личном блоге, или в социальных сетях. Это очень вдохновляет. Друзья и родные наверняка будут хвалить поддерживать вас. Кроме того, если вы начнете сбавлять темп, вам будет легче это увидеть.

Очень хорошо иметь товарища по тренировкам. В этом случае, бросая тренировки, вы будете чувствовать, что подводите не только себя, но и своего друга.

Смотрите в будущее. Начать заниматься сложнее, чем продолжать. После двух недель тренировок вы обязательно почувствуете себя лучше.

Напомним, ранее мы делились самыми эффективными упражнениями для ягодиц. Сайт "Сегодня" также писал, как сжечь жир на животе с помощью напитков.

Смотрите видео о модном тренде ЗОЖ – биохакинге: