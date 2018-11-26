Шесть причин пить свекольный сок каждый день
Регулярное употребление свеклы подарит массу бонусов для здоровья
Свежевыжатый свекольный сок обладает многими полезными свойствами для организма. Какими именно – читайте ниже.
Нормализует кровяное давление
Природные нитраты, которые содержатся в свекле, в организме преобразуются в окись азота, благодаря которой расширяются кровеносные сосуды и снижается артериальное давление.
Повышает выносливость
Ученые из университета Экстера (University of Exeter), Великобритания, доказали, что cвекольный сок увеличивает выносливость человека и позволяет продлить спортивные тренировки на 16%.
Лечит дефицит железа и анемию
Красная свекла содержит значительное количество железа, поэтому свекольный сок способствует регенерации красных кровяных клеток. Он также является хорошим домашним средством при нарушениях менструального цикла и симптомах менопаузы.
Делает кожу красивой
Свекольный сок действует как мощный очиститель крови. Он также богат витамином С, который убирает воспаления, выравнивает цвет кожи и придает ей естественное сияние.
Улучшает пищеварение
Свекольный сок помогает справиться с проблемами пищеварения и улучшить обмен веществ. Это отличное натуральное средство для лечения запоров.
Выводит токсины
В свекле содержится много пектинов. Они защищают организм человека от разрушительного действия радиации и тяжелых металлов, препятствуют развитию в кишечнике вредных микроорганизмов и принимают участие в выведении "плохого" холестерина.
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