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Шесть причин пить свекольный сок каждый день

Регулярное употребление свеклы подарит массу бонусов для здоровья 

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Свекольный сок полезен при анемии Фото: depositphotos.com
Свекольный сок полезен при анемии Фото: depositphotos.com

Свежевыжатый свекольный сок обладает многими полезными свойствами для организма. Какими именно – читайте ниже.

Нормализует кровяное давление

Природные нитраты, которые содержатся в свекле, в организме преобразуются в окись азота, благодаря которой расширяются кровеносные сосуды и снижается артериальное давление.

Повышает выносливость

Ученые из университета Экстера (University of Exeter), Великобритания, доказали, что cвекольный сок увеличивает выносливость человека и позволяет продлить спортивные тренировки на 16%.

Лечит дефицит железа и анемию

Красная свекла содержит значительное количество железа, поэтому свекольный сок способствует регенерации красных кровяных клеток. Он также является хорошим домашним средством при нарушениях менструального цикла и симптомах менопаузы.

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Делает кожу красивой

Свекольный сок действует как мощный очиститель крови. Он также богат витамином С, который убирает воспаления, выравнивает цвет кожи и придает ей естественное сияние.

Улучшает пищеварение

Свекольный сок помогает справиться с проблемами пищеварения и улучшить обмен веществ. Это отличное натуральное средство для лечения запоров.

Выводит токсины

В свекле содержится много пектинов. Они защищают организм человека от разрушительного действия радиации и тяжелых металлов, препятствуют развитию в кишечнике вредных микроорганизмов и принимают участие в выведении "плохого" холестерина.

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Источник: "Сегодня"
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