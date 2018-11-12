Шесть привычек, которые вредят вашему иммунитету

Хронический стресс, диеты, недосып – все это подрывает здоровье человека

Усталость подрывает восприимчивость организма к болезным Фото: freepik.com

Наше самочувствие полностью зависит от нашего стиля жизни: от продолжительности сна, от того, насколько вы раздражительны, подвержены ли стрессам, от того, что вы едите. Все эти привычки – сильное потрясение для иммунной системы. Если вы спите четыре часа в сутки или переедаете на ночь – это отразится не только на весе и цвете лица, но и на способности вашего организма противостоять различным вирусам.

Именно поэтому так важно избавиться от вредных привычек и негативных эмоций, которые подрывают иммунитет. Мы приводим шесть наиболее распространенных привычек, которые приводят к плохому самочувствию.

Вы откладываете визит к врачу

В Канаде было проведено исследование, при котором выяснилось, что люди, откладывающие лечение, потом лечат осложнения и вообще чаще болеют, чем те, кто обращается к врачу вовремя. Чем быстрее вы узнаете, в чем причина вашего недомогания, и начнете лечиться, тем больше вероятность, что вас ждет благополучный исход. Отказ от лечения только продлит ваши мучения и подорвет иммунитет, и, следовательно, вы рискуете заболеть чем-нибудь еще.

Вы строго ограничиваете калорийность рациона

Низкокалорийное питание не способно обеспечить организм достаточным количеством веществ, в которых он нуждается. Без полноценного питания нарушается работа всех систем организма, подрывается иммунитет. Радикальное уменьшение калорийности пищи – далеко не лучший способ сбросить лишние килограммы. Только регулярные упражнения и сбалансированное питание помогут вам добиться желанной цели. Более того, нехватка необходимых витаминов (особенно витаминов группы B) может привести к депрессии – прямой дороге к сердечным заболеваниям.

Вы пребываете в хроническом стрессе

Небольшое количество стрессовых ситуаций активизируют защитные силы организма, так как наш организм отвечает на стресс активной выработкой антител (особый белок, который уничтожает бактерии и вирусы), по крайней мере, какое-то время. Но хронический стресс приводит к истощению иммунной системы, организму все труднее противостоять инфекциям. Три дня сильного стресса повышают риск приобрести такие заболевания, как диабет и остеопороз.

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Вы не высыпаетесь

Во время сна все процессы в иммунной системе ускоряются, и слабый иммунитет сам восстанавливается. Но если вы скупитесь на сон, вы лишаете себя жизненно необходимых резервов. Если вы плохо засыпаете, исключите кофе после полудня, а алкоголь избегайте, по крайней мере, за 3-5 часов до сна, так как и кофеин, и алкоголь влияют на качество вашего отдыха.

Вы тренируетесь на износ

Уделяя всего полчаса в день умеренной физической нагрузке, вы повышаете активность белых кровяных телец, тем самым, увеличивая сопротивляемость организма различным бактериям. Но излишняя увлеченность физическими нагрузками может привести к обратному эффекту: организм воспринимает чрезмерную активность как стресс и естественно реагирует на него, как было сказано выше, ослаблением иммунитета. Кроме того, постоянные физические нагрузки могут привести к "витаминному голоданию", что чревато многими проблемами.

Вы долго таите обиды

Когда мы злимся на человека, обидевшего нас, мы направляем отрицательную энергию не только на него, но в первую очередь на себя, другими словами, занимаемся саморазрушением. То, что происходит с нами, когда мы злимся, – повышается артериальное давление, учащается сердцебиение – это классические симптомы стресса, который, без сомнения, подрывает наш иммунитет.

Необходимо подчеркнуть, что, простив, вы не забудете о том, что когда-то обидело вас, но научитесь вспоминать произошедшее без злости. Иначе говоря, прощая, вы создаете вокруг себя энергетическое поле и обретаете душевное равновесие.

Напомним, ранее мы писали, сколько можно пить алкоголя без вреда для здоровья.

Смотрите видео, как эффективно укрепить иммунитет: