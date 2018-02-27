Шопинг одним кликом: украинская компания Podushka.ua создала бот, который прогнозирует покупки

Умный чат-бот знает, что и когда предложить покупателю, экономит время на шопинг и дает возможность сделать повторный заказ прямо через мессенджер

Мир неумолимо движется к автоматизации. Теперь даже такие обыденные действия, как совершение покупок, можно доверить роботу. Украинский онлайн-магазин товаров для дома podushka.ua недавно запустил чат-бот, который способен прогнозировать, что у вас скоро закончится стиральный порошок и напоминать о необходимости обновить запас бытовой химии. Алгоритм рассчитывает примерный срок пользования единицей товара и присылает оповещение, когда этот срок заканчивается.

У чат-бота есть и ряд других полезных функций. Например, через него покупатель может отследить статус своего заказа, подписаться на рассылку по товарам или акциям магазина.

По мнению разработчиков, такой умный помощник сэкономит уйму времени человеку, который раньше должен был поехать в супермаркет, выбрать товар и оплатить на кассе. Теперь для всех этих действий достаточно несколько кликов.

Бот легок в использовании, для его установки не нужно скачивать дополнительные приложения и программы. Достаточно найти его в мессенджере и зарегистрироваться по номеру телефона.

Чат-бот можно установить в мессенджерах viber или facebook. Подробную инструкцию, как это сделать, ищите тут.

Компания podushka.ua работает на украинском рынке уже более 10 лет. Основные товары магазина – постельное белье, одеяла, подушки, пледы, домашняя одежда, полотенца, посуда, детский текстиль, обувь и игрушки.