Шопинг одним кликом: украинская компания Podushka.ua создала бот, который прогнозирует покупки

Актуально

Сегодня, 11:00

Умный чат-бот знает, что и когда предложить покупателю, экономит время на шопинг и дает возможность сделать повторный заказ прямо через мессенджер

Шопинг одним кликом: украинская компания Podushka.ua создала бот, который прогнозирует покупки

Мир неумолимо движется к автоматизации. Теперь даже такие обыденные действия, как совершение покупок, можно доверить роботу. Украинский онлайн-магазин товаров для дома podushka.ua недавно запустил чат-бот, который способен прогнозировать, что у вас скоро закончится стиральный порошок и напоминать о необходимости обновить запас бытовой химии. Алгоритм рассчитывает примерный срок пользования единицей товара и присылает оповещение, когда этот срок заканчивается.

У чат-бота есть и ряд других полезных функций. Например, через него покупатель может отследить статус своего заказа, подписаться на рассылку по товарам или акциям магазина.

neonbrand-2548501

По мнению разработчиков, такой умный помощник сэкономит уйму времени человеку, который раньше должен был поехать в супермаркет, выбрать товар и оплатить на кассе. Теперь для всех этих действий достаточно несколько кликов.

Бот легок в использовании, для его установки не нужно скачивать дополнительные приложения и программы. Достаточно найти его в мессенджере и зарегистрироваться по номеру телефона.

Чат-бот можно установить в мессенджерах viber или facebook. Подробную инструкцию, как это сделать, ищите тут.

Компания podushka.ua работает на украинском рынке уже более 10 лет. Основные товары магазина – постельное белье, одеяла, подушки, пледы, домашняя одежда, полотенца, посуда, детский текстиль, обувь и игрушки.
шопинг, время, заказ, постельное белье, текстиль, мессенджер , онлайн-магазин, чат-бот

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...