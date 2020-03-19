Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

"Сидя дома на карантине, не издевайтесь над телом": советы нутрициолога Софии Рожко

Как правильно питаться на карантине, чтобы не набрать лишние килограммы

Анна Педан
Сегодня, 12:59

Карантин многих оставил дома. Сумасшедший рабочий темп стих, но многие все равно не могут перестроится на замедленный режим. Из-за того, что мы теперь меньше двигаемся, участились походы к холодильнику. А это чревато увеличением объема талии и бедер в будущем. О том, как правильно питаться во время карантина, чтобы не навредить организму, рассказала на своей странице в Facebook известный украинский нутрициолог София Рожко.

Фото: Facebook

Уберите все перекусы. Когда вы сидите дома – это самая большая проблема. Спрячьте в шкаф орешки, батончики, фрукты. Пускай ничего не стоит на столе. Проходя мимо, в порыве "грустяшки", вы заточите орешек. Каждый перекус – это всплеск инсулина и процессы накопления. Пару недель и мы будем + 5 кг, без шуток.

Читайте также:
Нутрициолог София Рожко: "Люди перестали находиться в контакте с едой"

Пейте теплую воду и травяной чай. Вода с лимоном и травяной чай (с ярким вкусом) способна помочь с приступами голода от скуки. Поставьте себе графин на стол, расставьте их вместо вазочек с перекусами. Пейте стакан воды каждый час. Банальный рабочий совет.

Не воспринимайте карантин как All Inclusive. Мы реально двигаемся в сто раз меньше. А есть начали гораздо больше. Если так продолжить – мы выкатимся из карантина. Это хорошее время в спокойной обстановке спланировать рацион, чуть меньше есть еду из заведений, научиться готовить новое блюдо.

Как украинцы ведут себя на карантине. Смотрите в нашем сюжете:

Не делайте детоксы. Все эти соки и смузи для повышения иммунитета – очень сложная история. У них много противопоказаний. Если вы не подготовлены – он может снизить иммунитет. Если вы раньше делали или голодали – можно продолжать. Но если вы только первый раз начинаете – не лучшее время.⠀

"Это сложное, но ресурсное время. Давайте не превращать его в обьедаловку!", – подытожила София Рожко.

Напомним, ранее мы писали об основных принципах правильного питания. Правда ли, что надо отказаться от хлеба, кофе и шоколада.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Нутрициолог София Рожко: как экспресс-диеты влияют на здоровье Нутрициолог София Рожко: "Люди перестали находиться в контакте с едой" Правильное питание для похудения: каким оно должно быть Три правила здорового питания: советы нутрициолога Правильное питание: что положить на тарелку, чтобы избежать стресса
карантин перекусы правильное питание София Рожко нутрициолог
Реклама

Новости партнеров

Как вкусно засолить сало, чтобы
Как вкусно засолить сало, чтобы "таяло" во рту
Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника
Регину Тодоренко раскритиковали из-за откровенного купальника
Маша Ефросинина поразила роскошным пляжным нарядом
Маша Ефросинина поразила роскошным пляжным нарядом
Как распознать рак легких по рукам: три действенных способа
Как распознать рак легких по рукам: три действенных способа

Популярные статьи

Сегодня, 09:26Food

Как приготовить настоящую итальянскую пиццу

Вчера, 15:30Афиша

Увлекательные книги для досуга во время карантина, которые стоит почитать

Вчера, 13:59Wellness

Маски для лица в домашних условиях: ТОП-5 рецептов

Вчера, 13:08Fun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

Вчера, 12:00Food

Как правильно варить перловку

Вчера, 10:00Шоу-бизнес

Дважды в одну реку: знаменитости, которые дали любимым второй шанс

17 мартаWellness

Медицинскую маску можно сделать дома: пошаговая инструкция

17 мартаWellness

Медицинские маски: какие виды действительно защищают от вирусов

17 мартаПсихология

Как бороться с паническими атаками: пять эффективных методов

17 мартаFun

"Китайцы нам подсказали": Александр Лукашенко рассказал, от чего погибает коронавирус

17 мартаШоу-бизнес

Евровидение-2020: названы все участники конкурса

17 мартаFood

День святого Патрика-2020: рецепт ирландского содового хлеба

17 мартаFun

День святого Патрика-2020: история и традиции праздника

16 мартаWellness

Педиатр назвала простой способ не заразиться вирусом

16 мартаFood

День святого Патрика-2020: ТОП-5 рецептов к празднику

16 мартаПсихология

Чем занять ребенка дома на время карантина: пять нескучных занятий

Новости партнеров

Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Эксперты назвали самую главную ошибку при зарядке гаджетов
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
Без фотошопу: дружина MONATIK показала фігуру в купальнику. Фото
"Любовница" Меладзе сделала заявление
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Цвет волос по знаку Зодиака: 24 модных варианта (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
Сбежавшая в РФ Алина Гросу рассмешила поклонников (фото)
16-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс покорила красотой
16-летняя дочь Кэтрин Зеты-Джонс покорила красотой
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Как понять, что мужчина безумно влюблен?
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины
Россию на Евровидении представит певец родом из Украины