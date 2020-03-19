"Сидя дома на карантине, не издевайтесь над телом": советы нутрициолога Софии Рожко

Как правильно питаться на карантине, чтобы не набрать лишние килограммы

Карантин многих оставил дома. Сумасшедший рабочий темп стих, но многие все равно не могут перестроится на замедленный режим. Из-за того, что мы теперь меньше двигаемся, участились походы к холодильнику. А это чревато увеличением объема талии и бедер в будущем. О том, как правильно питаться во время карантина, чтобы не навредить организму, рассказала на своей странице в Facebook известный украинский нутрициолог София Рожко.

Фото: Facebook

Уберите все перекусы. Когда вы сидите дома – это самая большая проблема. Спрячьте в шкаф орешки, батончики, фрукты. Пускай ничего не стоит на столе. Проходя мимо, в порыве "грустяшки", вы заточите орешек. Каждый перекус – это всплеск инсулина и процессы накопления. Пару недель и мы будем + 5 кг, без шуток.

Пейте теплую воду и травяной чай. Вода с лимоном и травяной чай (с ярким вкусом) способна помочь с приступами голода от скуки. Поставьте себе графин на стол, расставьте их вместо вазочек с перекусами. Пейте стакан воды каждый час. Банальный рабочий совет.

Не воспринимайте карантин как All Inclusive. Мы реально двигаемся в сто раз меньше. А есть начали гораздо больше. Если так продолжить – мы выкатимся из карантина. Это хорошее время в спокойной обстановке спланировать рацион, чуть меньше есть еду из заведений, научиться готовить новое блюдо.

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Не делайте детоксы. Все эти соки и смузи для повышения иммунитета – очень сложная история. У них много противопоказаний. Если вы не подготовлены – он может снизить иммунитет. Если вы раньше делали или голодали – можно продолжать. Но если вы только первый раз начинаете – не лучшее время.⠀

"Это сложное, но ресурсное время. Давайте не превращать его в обьедаловку!", – подытожила София Рожко.

Напомним, ранее мы писали об основных принципах правильного питания. Правда ли, что надо отказаться от хлеба, кофе и шоколада.

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