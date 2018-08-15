Сигареты в Украине: Ульяна Супрун сделала серьезное заявление

Глава Минздрава сообщила курильщикам неприятную новость

Любой вид курения опасен, считает Ульяна Супрун. Фото: pixabay

И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предупредила, что в последнее время в Украине и мире становятся популярными разнообразные продукты, которые продают покупателям в виде альтернативы обычным сигаретам. Например, курение по технологии "heat-not-burn" или "нагрев-никак горения", которое отличается от обычных сигарет тем, что оно якобы только нагревает табак, но не сжигает его. Из-за этого многие люди зря считают, что подобный "продукт" нивелирует негативное влияние курения.

"Группа швейцарских ученых провела независимое исследование с целью выяснить, действительно ли технология "нагрев-никак горения" настолько лучше сигареты, как ее позиционируют. Ученые обнаружили, что отсутствие горения все равно не защищает от вредных соединений, которые есть в дыме. Например, разница в содержании некоторых канцерогенов (таких как, формальдегид, акролеин) является соразмерной. Нагревающего эффекта вполне достаточно для выделения вредных веществ, которые отравляют организм человека так же, как это происходит во время курения обычной сигареты", – пишет глава Минздрава, ссылаясь на комментарий киевского врача Евгения Гончара.

Кроме того, чиновник уверяет, что в табаке, которой люди курят с помощью технологии "нагрев-никак горения", содержится никотин приблизительно в тех же дозах, что и в обычной сигарете.

"Для того чтобы однозначно определить уровень вредности новой технологии необходимо провести длительные эпидемиологические исследования, которые до сих пор не были проведены", – уверяет Ульяна Супрун.

Напомним, ученые выяснили, почему полный отказ от курения является непростым делом. Исследование провели ряд специалистов из Мичиганского университета. Также ранее мы писали, как борются с курением в разных странах мира.