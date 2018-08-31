Сила афродизиаков: как правильно использовать усилители либидо, чтобы они не навредили

Для прелюдии нужны вино, запах ванили и имбирь

Секрет. Универсальный запах, который возбуждает практически всех, имеет сладкую нотку, а алкоголь нужен, чтобы раскрепоститься

Хотите, чтобы ночь любви стала по-настоящему незабываемой? Тогда подготовьтесь к романтическому ужину ответственно. Наполните комнату ароматом ванили, приготовьте устрицы, добавьте пряных специй, запейте бокалом вина — и красочные эмоции вам гарантированы! Дело в том, что все это — афродизиаки.

Мы разобрались, как они работают, а также какие разрекламированные усилители либидо могут быть опасными для нашего здоровья.

Наши эксперты:

Алексей Максименко, семейный врач

Татьяна Фиалкова, диетолог, терапевт

Антон Горзов, уролог-андролог высшей категории, кандидат медицинских наук

Наталья Ежова, сексолог

Подарок богини

Термин "афродизиак" походит от имени греческой богини любви и красоты Афродиты. Сегодня он широко используется в сексологии и андрологии.

"Под афродизиаками подразумевают продукты и вещества, которые могут усилить сексуальное желание благодаря стимуляции кровообращения, насыщению кислородом мозга и улучшению метаболических процессов в организме, — рассказывает Антон Горзов. — Вследствие этого желание усиливается, а чувствительность эрогенных зон повышается".

"Дело в том, что когда мы съедаем тот или иной продукт, в кровь поступают определенные вещества. Они, в свою очередь, повышают уровень определенных гормонов с помощью химических реакций, — объясняет Татьяна Фиалкова. — Например, в устрицах много цинка — именно этот микроэлемент стимулирует выработку тестостерона у мужчин".

Но стоит понимать: афродизиаки могут усилить возбуждение, но не создать его на пустом месте. Если человек не был желанным изначально, никакие продукты не подействуют.

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Любовные зелья: "бьют" по всем фронтам

Выделяют несколько групп афродизиаков: продукты питания, специи, запахи. Все они по-разному влияют на организм: одни могут увеличивать либидо, другие — улучшать потенцию у мужчины, третьи — усиливать чувственность, четвертые — помогать раскрепоститься… В отдельную категорию выделяют алкоголь.

"Это самый сильный признанный афродизиак, — говорит Алексей Максименко. — Когда человек употребляет небольшое количество алкоголя, у него улучшается кровообращение в органах малого таза и наступает психоэмоциональное расслабление. Поэтому бокал вина на романтическом ужине станет прекрасной прелюдией".

Большинство продуктов, которые относятся к категории афродизиаков, влияют на мужчин и женщин одинаково.

"Стимулируют либидо морепродукты: устрицы, мидии, креветки, океаническая красная рыба. Отлично действуют черный шоколад, бананы, клубника, авокадо, спаржа, кедровые орехи и миндаль, — перечисляет Татьяна Фиалкова. — Например, морепродукты способствуют выработке тестостерона у мужчин благодаря содержанию железа и цинка. В кедровых орехах много белка, который необходим для синтеза гормонов, а в миндале — витамина Е, стимулирующего работу гипофиза (отвечает за работу половых органов). Авокадо содержит калий, фитостеролы и витамин В6 — эти вещества повышают сексуальную активность. Еще один съедобный афродизиак — чеснок: он содержит сильное возбуждающее вещество аллицин".

"Улучшат потенцию перец чили, карри, кардамон, — рассказывает Татьяна Фиалкова. — Они стимулируют кровообращение, улучшая приток крови к половым органам".

Включите в романтическое меню блюда с петрушкой, укропом, базиликом и сельдереем, добавьте тмин или мускат.

Существуют афродизиаки среди ароматов.

"Обоняние — одно из самых сильных органов чувств, — рассказывает Наталья Ежова. — У каждого свой набор аромаафродизиаков, которые возбуждают. Но существуют также универсальные. К ним относятся сладкие запахи ванили и шоколада, масла пачулей, розы, иланг-иланга, имбиря, жасмина".

"Сигнал каждого запаха передается в подсознание, в котором под каждым ароматом закодированы эмоции и картинки, — объясняет Наталья Ежова. — Так, ваниль ассоциируется с чем-то вкусным. Когда мы едим такую пищу, выделяются гормоны счастья (серотонин и дофамин). Если девушка пахнет ванилью, у мужчины сразу выделяется гормон счастья".

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Опасные средства

Нередко в секс-шопах и интернет-магазинах продают различные средства (таблетки, порошки, спреи), которые позиционируют как афродизиаки. К ним относятся пресловутая шпанская мушка, йохимбин, перуанская мака, якорцы, "камень любви" и другие.

"Такие препараты нельзя назвать безопасными, — говорит Антон Горзов. — Например, в шпанской мушке содержится токсическое вещество кантаридин. Оно раздражает уретру мужчины и может вызывать отек в области гениталий, из-за чего иногда и достигается устойчивая болезненная эрекция. Но последствия применения мушки не радужные: может воспалиться мочеполовая система, а при передозировке возможно развитие внутрипочечного кровотечения. Йохимбин крайне негативно действует на сердечно-сосудистую систему и может вызвать побочные реакции — от слабых судорог до сердечного приступа".

Нужно знать меру

Можно ли налегать на вкусные афродизиаками? Нет.

"Если вы съедите большое количество устриц, возможна аллергическая реакция", — предупреждает Татьяна Фиалкова.

"Кроме того, существует эффект привыкания, — говорит Алексей Максименко. — Когда мы стимулируем дофаминовые рецепторы (например, едим вкусности), то получаем удовольствие, поскольку в кровь выбрасывается гормон дофамин. Но если мы будем стимулировать рецепторы слишком часто, подобного эффекта уже не будет. Поэтому знайте меру".