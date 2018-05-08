Сильно повышает давление: как нельзя нагревать еду в микроволновке

Эта ошибка грозит также бесплодием, диабетом, ожирением и даже раком

Пользуйтесь стеклянной тарой. Фото: depositphotos

Ученые из больницы Indira IVF Hospital в Нью-Дели (Индия) выяснили, что разогрев пищи в пластиковых контейнерах с помощью микроволновки приводит к скачкам артериального давления, а также увеличивает риск бесплодия, диабета, ожирения и даже рака.

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Исследователи заявили, что при нагревании контейнеры в микроволновке выделяют 95% содержащихся в них химикатов. Самую большую опасность представляет бисфенол-А, а также фталаты. Бисфенол после поглощения пищи проникает в кровоток и может приводить к бесплодию, гормональным изменениям, а также различным опухолям.

Напомним, какие блюда нельзя греть в микроволновке.

Микроволновые печи уже давно стали неотъемлемой частью быта любого современного человека. Сейчас нам уже очень сложно представить, как мы раньше обходились без этого чуда бытовой техники. С их помощью можно очень легко и быстро разогреть (а порой и довести до готовности) огромное количество блюд, при этом микроволновка занимает минимум места на кухне.

Также мы писали о том, какие ошибки во время разогрева еды в микроволновке портят ее и отравляют.

Кроме этого, были развенчаны мифы, связанные с микроволновой печью.