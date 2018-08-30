Симптомы как при ОРЗ: в Украину зашла страшная болезнь

Уже есть случаи с летальным исходом

В Украине зафиксировали листериоз. Фото: Depositphotos

Недавно в Украине были зафиксированы случаи листериоза, в том числе и с летальным исходом. Это заболевание встречается нечасто, тем не менее, оно чревато серьезными последствиями как для общественного здравоохранения в случае промышленного заражения продуктов, так и для каждого из нас в случае несвоевременной постановки диагноза. Об этом на своей странице в Facebook написала врач-инфекционист Ольга Голубовская.

"Листериоз является типичным представителем food-born diseases (болезнью пищевого происхождения). В отличие от многих других бактерий, вызывающих такие заболевания, возбудитель листериоза (L. monocytogenes) может выживать и размножаться при низких температурах (как иерсинии), обычно поддерживаемых в холодильниках; поэтому если продукт там хранился, это не значит, что риска инфицирования нет или он хотя бы снижен", – пишет медик.

Также указывается, что основным путем передачи инфекции является употребление загрязненных пищевых продуктов в больших количествах.

"Возбудитель широко распространен в природе, его можно обнаружить в почве, воде и желудочно-кишечном тракте животных. Готовые к употреблению пищевые продукты могут также загрязняться во время переработки и хранения", – утверждает Ольга Голубовская.

По утверждению врача, наиболее опасна Listeria monocytogenes для беременных (риск заражения в 20 раз больше), новорожденных, пожилых людей и лиц с иммунодефицитами (так называемые группы риска), но может вызывать вспышки и среди населения в целом. Частота инфицирования листериозом невысока – приблизительно 10 случаев на миллион населения, в летние месяцы обычно чуть выше, хотя четкой сезонности сейчас нет.

"Инкубационный период от нескольких дней до 4-х недель и даже больше, – продолжает Ольга Голубовская. – Передача от человека к человеку отсутствует, поэтому изоляция не обязательна. К сожалению, клиническая симптоматика неспецифическая и проявляется повышением температуры тела, тошнотой, рвотой, диареей, т.е. напоминает кишечную инфекцию. Может также протекать как обычное ОРЗ. Это очень затрудняет своевременную постановку диагноза, что чрезвычайно важно для настороженности во время вспышек, ибо у вышеописанных групп риска могут развиться такие тяжёлые состояния, как сепсис, поражения ЦНС (менингит, энцефалит, вентрикулит, абсцесс и т.д.), что приводит к высокой смертности (более 30%)".

Врач-инфекционист посоветовала украинцам соблюдать профилактические меры:

тщательно готовить всю сырую пищу, мыть сырые овощи;

избегать употребления сырого/непастеризованного молока или молочных продуктов;

сейчас в "дынный" и "арбузный" сезоны помните, что лучше эти продукты употреблять сразу после разрезания, а уже разрезанные держать в холодильнике не более 7 дней, а при комнатной температуре – не более четырех часов;

необходимо хорошо разогревать готовые к употреблению продукты (например, хот-доги);

мыть руки, ножи и разделочные доски после обработки сырых продуктов.

Напомним, ВОЗ озвучила статистику заболевания вирусными гепатитами по всему миру. В организации сообщили, что как минимум 60% случаев рака печени связаны с поздним диагностированием и лечением вирусов гепатита В и С.

Также ранее появилась информация о том, что корь в Украине стала набирать обороты.