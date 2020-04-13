Симптомы коронавируса у детей и взрослых отличаются: рассказывает врач-педиатр

Дети тоже болеют COVID-19

Количество больных коронавирусной инфекцией COVID-19 ежедневно увеличивается. Молодежь, пенсионеры. Среди зараженных есть и немало детей. В программе "Ранок з Україною", которая выходит по будням в 6:30 на телеканале "Украина", врач-педиатр Минздрава рассказала, какие симптомы заболевания имеют дети, как болеют и какими методами следует лечить малышей.

Врач-педиатр Министерства здравоохранения Наталья Кундина развенчала мифы по вопросу, находятся ли дети в зоне риска заболевания COVID-19. Оказалось, статистика впечатляющая:

"В интернете прошла информация о том, что дети болеют очень легко или совсем не болеют. Я хочу сказать, что дети болеют! – рассказывает врач-педиатр Наталья Кундина в программе "Ранок з Україною". – Где-то 53% болеют легко, 38% – в средней тяжести и 5,8% нуждаются в помощи, причем реанимационной. Тяжелее всего болеют дети первых лет жизни. Да, летальность у детей ниже, чем у взрослых, но она есть. Дети с хроническими заболеваниями также находятся в зоне риска развития коронавирусной болезни. И им нужно уделить максимум внимания со стороны родителей – это и маски, и мытье рук, и антисептики".

Наталья Кундина, врач-педиатр Фото: пресс-служба

Кроме того, врач отметила, что симптомы и течение заболевания у детей несколько отличается от того, как инфекцию переносят взрослые:

"Течение коронавирусной болезни у детей немножко иное, чем у взрослых. И если у взрослых это температура, это кашель, это затрудненное дыхание, одышка, это боли в горле, то у детей на первый план выходят симптомы насморка, диареи, боли в горле, невысокая температура, кашель. Инкубационный период такой же, как и у взрослых, – от 0 до 14 дней".

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Наталья Кундина советует: при первых симптомах обращайтесь за помощью к врачам, но будьте готовы, что ребенка оставят лечиться дома.

"Если у вашего ребенка есть какие-то из этих симптомов, надо сделать те же вещи, которые мы рекомендуем для взрослых: это обильное питье, это самоизоляция в квартире, это вызов врача и симптоматическое лечение. Скорее всего, когда у ребенка будут респираторные синдромы, врач оставит ребенка дома – это нормальное ведение коронавирусной инфекции легкой степени, – комментирует педиатр в эфире телеканала "Украина". – Ребенок должен быть обеспечен качественным и полноценным питанием, надо проветривать то помещение, где он находится. Но эти методы не будут работать, если вы не будете иметь позитивного настроения и не будете передавать его малышу".

Напомним, ранее мы писали о том, что американские ученые пришли к выводу, что дистанция в два метра не защитит от коронавирусной инфекции.

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