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Симптомы коронавируса у пожилых людей отличаются: наблюдения медиков

Высокой температуры, кашля и одышки у них может и не быть

Анна Педан
Сегодня, 18:18

Симптомы пожилых людей, у которых диагностировали COVID-19, несколько отличались от общепринятых. По данным американских врачей, это теперь затрудняет обеспечение своевременного и надлежащего лечения, сообщает CNN.

COVID-19 обычно определяется тремя симптомами: повышенной температурой, постоянным кашлем и одышкой. Но пожилые люди, которые являются основной группой риска, могут и не иметь ни одного из вышеуказанных признаков.

"Вместо этого пожилые могут казаться как бы "выключенными", отрешенными. На раннем этапе заражения коронавирусом они могут вести себя несвойственно. Они могут спать больше обычного или перестать есть. Они могут показаться апатичными или смущенными, теряя ориентацию в пространстве. А это может спровоцировать головокружение, падение. А некоторые пожилые люди перестают разговаривать. Все это мы наблюдаем у пациентов 65+ с коронавирусной инфекцией", – рассказывает доктор Камилла Воган, начальник отдела гериатрии и геронтологии в Университете Эмори.

У пожилых людей при коронавирусе может и не быть температуры
У пожилых людей при коронавирусе может и не быть температуры
Фото: Depositphotos

Причина в том, что пожилые люди по-разному реагируют на болезни и инфекции. Чей-то иммунный ответ может притупиться, а его способность регулировать на температуру может быть изменена. Основные хронические заболевания могут маскировать или мешать появлению признаков инфекции.

"У некоторых пожилых людей из-за возрастных изменений или предыдущих неврологических проблем, таких как инсульт, может измениться кашлевой рефлекс. Другие же люди в возрасте могут иметь когнитивные нарушения. Из-за них они не способны сообщить о своих симптомах", – объяснил доктор Джозеф Осландер, профессор гериатрической медицины Шмидтского колледжа медицины Атлантического университета Флориды.

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Такие данные огорчают медиков. Ведь если ранние симптомы коронавирусной инфекции пропущены, то состояние пожилых людей может резко ухудшиться, прежде чем они смогут получить надлежащую медицинскую помощь. При этом люди могут выходить на улицу без адекватных защитных мер, распространяя инфекцию.

Доктор-гериатр Коратулан Саид из Атланты описывает своего пациента, мужчину 80 лет, которого она лечила в середине марта. В течение нескольких дней этот пациент с сердечными заболеваниями, диабетом и умеренными когнитивными нарушениями перестал ходить, стал вялым. Повышенной температуры и кашля у него не было. Единственным респираторным симптомом было периодическое чихание. Но мужчине становилось все хуже и хуже, при этом он находился дома. Парамедики, приезжающие три раза на вызов к мужчине, и заподозрить не могли COVID-19. И, конечно же, находились с пациентом без средства защиты. К сожалению, у 80-летнего мужчины таки подтвердили коронавирусную инфекцию. Его лечащий врач очень переживает теперь за парамедиков.

Многие доктора по всей Америке рассказывают о таких атипичных симптомах своих пожилых пациентов и предупреждают всех об опасности.

Напомним, ранее мы писали о том, передается ли коронавирус половым путем.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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