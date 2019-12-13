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Синдром хронической усталости: болезнь или выдумка

Если вы устаете даже после продолжительно отдыха, то вам надо к врачу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:24
Фото: Pixabay

О синдроме хронической усталости (СХУ) уже много десятилетий спорят разные исследователи. У них имеются весьма противоречивые сведения, разные теории, объясняющие появление этого синдрома. Поэтому и подходов к лечению этого состояния предлагается несколько. Подробно об этом противоречивом синдроме нам рассказала психотерапевт, физиолог Татьяна Пятковская.

СХУ – вирус или аллергия

Впервые термин "синдром хронической усталости" ввел американский врач Поль Чейни в 1984 году. Он зарегистрировал более 200 случаев чрезмерно длительного выздоровления после вирусной инфекции. На мышечную слабость, депрессию, нарушение сна, повышенную утомляемость, головные боли, которые обычно проходят в течение 2-х недель после болезни, люди продолжали жаловаться и месяц, и три, и шесть. При обследовании в организме этих больных были выявлены различные вирусы, включая те, что относятся к группе герпеса. Тогда была выдвинута теория о том, что причиной синдрома хронической усталости (СХУ) является истощение иммунной системы под воздействием инфекций.

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Противники этой теории возражают: вирусы герпеса "носит" около 90% населения Земли, однако истинный синдром хронической усталости поражает не более 1 человека из сотни.

Другая группа ученых связывает СХУ с аллергией, и предполагает, что причина развития синдрома в сбоях работы иммунной системы. Но ведь аллергия диагностируется несравненно чаще, чем СХУ.

Еще одна теория — связь синдрома хронической усталости с нарушением деятельности периферической нервной системы, возникающей как следствие внутренних заболеваний или стрессов. Соответственно, лечить СХУ предлагают у узких специалистов, а также психологов, невропатологов и психиатров.

Симптомы синдрома хронической усталости

Несмотря на столько теорий, синдром хронической усталости действительно существует. Главным его симптомом считают постоянное чувство усталости. Даже после продолжительного, качественного сна или хорошего отпуска. Отмечают и другие распространенные признаки данного состояния:

  • нарушения сна (бессонница или отсутствие чувства удовлетворения после сна, даже продолжительного);
  • нарушение терморегуляции (повышенная либо, наоборот, пониженная температура тела, которая сохраняется в течение длительного времени);
  • преходящие симптомы разладов сердечно-сосудистой системы: колебания артериального давления, сердцебиение, головокружение;
  • переходящие вирусоподобные симптомы: головная, мышечная, суставная боль, сухость слизистых оболочек или, наоборот, слезотечение, насморк, диарея, болезненность или увеличение лимфатических узлов и т. д.
  • неустойчивость настроения, невозможность сосредоточиться, периодическая дезориентированность в пространстве–времени и т. д. У женщин сюда же можно отнести усиление проявлений предменструального синдрома (ПМС).

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Если у человека обнаруживаются хотя бы 3 из 5 перечисленных расстройств, необходимо уделить повышенное внимание собственному здоровью, чтобы без потерь выбраться из утомительного плена хронической усталости.

Лечение СХУ

Заподозрив у себя синдром хронической усталости, следует обратиться к врачу. Ведь чувство вялости и разбитости может быть симптомом самых разных заболеваний, начиная от анемии и заканчивая серьезными проблемами во всех системах организма. Только исключив внутренние болезни как причину неприятных ощущений, можно говорить о пациенте с диагнозом "синдром хронической усталости".

Таких больных восстанавливают индивидуально, назначая по показаниям седативные препараты и транквилизаторы, рефлексо- и физиотерапию, а также лекарства на основе углеводорода. Все препараты только по назначению врача.

Не следует забывать об обязательном "нервном компоненте", присутствующем в синдроме хронической усталости. Не зря же ученые определили, что этому недугу более всех подвержены люди определенного психотипа: энергичные, требовательные к себе, много работающие, честолюбивые, постоянно совершенствующиеся, ответственные и... практически никогда не отрывающиеся от работы. То есть, те, которых мы чаще всего называем трудоголиками.

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Главное правило – отдых

Если вы думаете, что у вас СХУ, то в ваших силах помочь организму. Отправьтесь в отпуск, пусть даже вы планировали провести его позже. Заставьте себя отрегулировать режим питания, прием пищи не реже 3 раза в день, желательно с равными промежутками времени. Работайте не более 8 часов в день с обязательным перерывом на прогулку.

При этом симптомы хронической усталости нередко настолько смягчаются, что мы фактически чувствуем себя здоровыми. Совсем не вредно и подлечить нервы с помощью аптечных успокаивающих препаратов. Не навредят и травяные чаи на основе всех видов мяты, пустырника, хмеля, боярышника и т. д.

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