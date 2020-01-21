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Синдром раздраженного кишечника: основные симптомы

Может ли прием успокоительных лекарств унять боли в животе

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:30
Фото: Depositphotos

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это функциональное (то есть обратимое) расстройство проницаемости, моторной и всасывательной функций кишечника, преимущественно толстой кишки, без структурных изменений (то есть воспалений). Если выраженное воспаление есть, то это уже хронический колит, а не СРК.

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Основные симптомы СРК

К основным симптомам относятся боли в животе и нарушение стула. Нужно отметить, что при СРК боль и неприятные ощущения уменьшаются после опорожнения кишечника. Это одно из главных различий синдрома раздраженного кишечника от других заболеваний ЖКТ. Симптомы обычно проявляются не менее 3 раз в месяц на протяжении долгого времени. Больной ощущает боли, дискомфорт, жжение, урчание в животе, вздутие живота либо изменение частоты стула, появление периодической склонности к запорам или поносам. Больные могут жаловаться и на изменение формы каловых масс. Также могут быть частые позывы на дефекацию, но из кишечника "ничего не выходит".

Есть и широкий спектр "не кишечных" жалоб: головные боли, боли в пояснице, в мышцах, изжога, повышение температуры тела (чаще к вечеру), расстройства мочеиспускания, снижение массы тела, увеличение селезенки. У больных наблюдается слабость, утомляемость, склонность к депрессии, раздражительность, нарушение сна.

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Лечение и обследование

Прежде чем начать лечение, нужно пройти обследование, чтобы убедиться, что нет злокачественной опухоли кишечника, язвенного колита либо других заболеваний. Согласно исследованиям, от СРК страдает до 20 % взрослого населения планеты, чаще женщины, но в молодом возрасте (20–40 лет), наоборот, встречается больше мужчин.

Причиной синдрома раздраженного кишечника является постоянный стресс. Недуг чаще всего развивается у ранимых, впечатлительных, эмоциональных людей.

Что касается лечения, то пока четких стандартов не разработано. Доктор подбирает диету, процедуры (иглоукалывание, массаж) и препараты. При склонности к запорам назначают мягкие слабительные или лекарственные травы. При жидком стуле, если не эффективны спазмолитики, рекомендуют специальные "закрепляющие" таблетки. Полезны будут бифидобактерии, лактобактерии, сорбенты. Возможно, потребуется назначение успокаивающих препаратов.

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Врачи настаивают, что лечение должно быть подобрано индивидуально. Лекарства, которые помогли одному пациенту, у другого (с точно такими же жалобами) могут вызвать усиление симптомов! При этом в ходе клинических исследований было отмечено, что плацебо (имитация лекарственного препарата) успешно помогает почти в половине случаев заболевания! Из этого можно сделать вывод: для успешной терапии СРК необходима прежде всего глубокая искренняя вера пациента в собственное выздоровление.

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