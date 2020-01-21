Синдром раздраженного кишечника: основные симптомы

Может ли прием успокоительных лекарств унять боли в животе

Фото: Depositphotos

Синдром раздраженного кишечника (СРК) – это функциональное (то есть обратимое) расстройство проницаемости, моторной и всасывательной функций кишечника, преимущественно толстой кишки, без структурных изменений (то есть воспалений). Если выраженное воспаление есть, то это уже хронический колит, а не СРК.

Какие продукты уберегут от стресса. Смотрите в нашем сюжете.

Основные симптомы СРК

К основным симптомам относятся боли в животе и нарушение стула. Нужно отметить, что при СРК боль и неприятные ощущения уменьшаются после опорожнения кишечника. Это одно из главных различий синдрома раздраженного кишечника от других заболеваний ЖКТ. Симптомы обычно проявляются не менее 3 раз в месяц на протяжении долгого времени. Больной ощущает боли, дискомфорт, жжение, урчание в животе, вздутие живота либо изменение частоты стула, появление периодической склонности к запорам или поносам. Больные могут жаловаться и на изменение формы каловых масс. Также могут быть частые позывы на дефекацию, но из кишечника "ничего не выходит".

Есть и широкий спектр "не кишечных" жалоб: головные боли, боли в пояснице, в мышцах, изжога, повышение температуры тела (чаще к вечеру), расстройства мочеиспускания, снижение массы тела, увеличение селезенки. У больных наблюдается слабость, утомляемость, склонность к депрессии, раздражительность, нарушение сна.

Лечение и обследование

Прежде чем начать лечение, нужно пройти обследование, чтобы убедиться, что нет злокачественной опухоли кишечника, язвенного колита либо других заболеваний. Согласно исследованиям, от СРК страдает до 20 % взрослого населения планеты, чаще женщины, но в молодом возрасте (20–40 лет), наоборот, встречается больше мужчин.

Причиной синдрома раздраженного кишечника является постоянный стресс. Недуг чаще всего развивается у ранимых, впечатлительных, эмоциональных людей.

Что касается лечения, то пока четких стандартов не разработано. Доктор подбирает диету, процедуры (иглоукалывание, массаж) и препараты. При склонности к запорам назначают мягкие слабительные или лекарственные травы. При жидком стуле, если не эффективны спазмолитики, рекомендуют специальные "закрепляющие" таблетки. Полезны будут бифидобактерии, лактобактерии, сорбенты. Возможно, потребуется назначение успокаивающих препаратов.

Врачи настаивают, что лечение должно быть подобрано индивидуально. Лекарства, которые помогли одному пациенту, у другого (с точно такими же жалобами) могут вызвать усиление симптомов! При этом в ходе клинических исследований было отмечено, что плацебо (имитация лекарственного препарата) успешно помогает почти в половине случаев заболевания! Из этого можно сделать вывод: для успешной терапии СРК необходима прежде всего глубокая искренняя вера пациента в собственное выздоровление.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.