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"Синдромом рождественской елки": что это такое и как от него уберечься

Специалисты дали полезные советы по выбору елки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:50

Чихание, кашель или даже сыпь. Такие проявления могут спровоцировать обычное новогоднее дерево. Причем как натуральное, так и искусственное. Врачи даже назвали это "синдромом рождественской елки". От чего он бывает и как обезопасить себя от неприятностей со здоровьем читайте далее.

Создавать праздничную атмосферу работа флориста Александра Иваненко. И от большого количества заказов у мужчины начала появляться сыпь на руках.

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Аллерголог Ольга Наумова убеждена, раздражения на коже одно из проявлений "синдрома рождественской елки". Среди других симптомов кашель, слезотечение, покраснение глаз и затрудненное дыхание. Врачи утверждают, основные аллергены – пыльца, смола и споры грибов, которые расположены на поверхности деревьев.

"Это дерево, которое не сбрасывает хвою, плюс ствол дерева липкий, соответственно вся пыльца, которая возможна в период цветения других растений, может скапливаться на стволе", – пояснила она.

Врач уверяет, спровоцировать аллергию могут также химические вещества, которыми обрабатывают деревья. По словам эколога Татьяны Тимочко, к покупке живой елки следует относиться с осторожностью.

"Все живые деревья, которые росли в лесу, обрабатываются различными веществами для того, чтобы защитить это дерево от вредителей. Вещества, вследствие того, что дерево попадает в теплое помещение, испаряются и могут вредить здоровью", – пояснила эксперт.

Как выбрать елку на праздники
Как выбрать елку на праздники
Фото: Pexels

Для уменьшения риска возникновения аллергии специалисты рекомендуют отряхнуть елку от старых игл и промыть водой.

Чтобы избежать так называемой "новогодней аллергии" эксперты советуют сделать выбор в пользу искусственной елки. Однако некачественная синтетика при нагревании даже обычными гирляндами может привести к серьезным последствиям. По словам врачей, токсичные вещества в материалах, из которых сделана искусственная елка, могут вызвать отравление и головная боль.

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Флорист Александр советует доверять качественным материалам: "Литая елка – это также пластик, но она имеет более натуральный вид. Плюс, я бы порекомендовал литую елку – это более экологично".

А чтобы искусственная красавица не повлекла чихание и кашель, перед тем как украшать, ее следует хорошо ополоснуть от пыли.

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Источник: Сегодня
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