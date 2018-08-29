Сколько денег украинцы отдают на лекарства: названа шокирующая цифра

Данные нового исследование удавили даже экспертов

Украинцы часто тратят деньги на неэффективные лекарства. Фото: Depositphotos

В 2017 году население Украины купило в аптеках на 14 миллиардов гривен лекарства, чья эффективность не подтверждена. Об этом говорится в исследовании, проведенном по инициативе Центра противодействия коррупции.

По данным отчета, украинцы в 2017 году потратили в аптеках почти 54 миллиарда гривен, из них 26%, т.е. 14 миллиардов – на гомеопатические, фитотерапевтические лекарства и другие препараты без клинически доказанной эффективности.

"Расходы на медикаменты является значительной частью расходов для украинских семей и грустно представлять, что часть этих средств может идти на лекарства без доказанной эффективности", – отмечает врач Виктория Тимошевская.

Напомним, в Украине запретили популярное лекарство от кашля. Запрет на препарат от кашля "Амброксол" производства украинской фармацевтической компании "Лекхим-Харьков" объявила Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

Кроме этого, мы писали, что в Украине запретили ряд важных лекарств: опубликован список.

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