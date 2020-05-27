Как правильно обрабатывать руки санитайзером и сколько его нужно на самом деле: ответ доктора Комаровского

По рекомендациям ВОЗ, для дезинфекции необходимо три миллилитра жидкости

Карантин в Украине продлили до 22 июня. Однако уже с 22 мая по всей стране уже работает общественный транспорт, а с 1 июня откроют еще и детские сады. Теперь в Украине адаптивный карантин, но медики настоятельно рекомендуют также тщательно мыть руки с мылом и обрабатывать их санитайзерами.

Согласно нормам ВОЗ, чтобы правильно обработать руки санитайзером, необходимо 3 мл жидкости, которые растирать по рукам нужно в течение 30 секунд. Об этом рассказал доктор Комаровский в своем видеоролике в Instagram.

Интересно, что 3 мл жидкости равняется 27 распрыскиваниям санитайзера.

Комаровский рассказал про правила использования санитайзера

В записи видеоролика также принимал участие Андрей Александрин, эпидемиолог, руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю. По его словам, то, что люди разбрызгивают санитайзер всего несколько раз на руки – недостаточно, ведь он очень быстро высыхает и не успевает продезинфицировать необходимую поверхность.

Сколько раз необходимо пшикать руки санитайзером Фото: freepik.com

Поэтому самое важное, что нужно не забывать делать сейчас – это хорошо мыть руки с мылом.

Тем временем другие медики рассказали, какой можно считать нормальной температуру тела и какой термометр точный.

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