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Сколько нужно есть соли: диетологи дали ответ

Избыток соли в рационе может привести к проблемам со здоровьем

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15

Украина – в десятке стран мира, где умирают из-за нездорового питания. В частности, из-за употребления соли. Этот минерал ослабляет кости и провоцирует ожирение, говорят диетологи. Но жить без соли невозможно, иначе появляются сонливость, заторможенность и проблемы с сердцем. Какая же доза соли становится опасной?

Диетолог Евгения Крылова говорит, что количество потребленной соли надо считать во всех продуктах, которые вы едите.

"Некоторые люди кушают в два, а то и в три раза больше соли. Мы часто забываем, что соль содержится практически во всех продуктах, которые мы едим на завтрак, обед и ужин", – напоминает специалист по питанию.

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Соль – очень коварная. Человек не замечает, как постепенно увеличивает дозу, предостерегает диетолог.

"Притупляются вкусовые рецепторы, и нам нужно все больше и больше соли. Чрезмерное ее употребление приводит к тому, что у нас происходит задержка жидкости в организме", – рассказывает Евгения Крылова.

Злоупотребление солью провоцирует задержку снижения веса, проблемы со зрением, сном и настроением.

Универсального совета, как сократить количество соли в рационе, нет. По меньшей мере надо отказаться от частого потребления консервации и соленой рыбы. А снеки или чипсы следует вообще исключить из меню.

Напомним, ранее мы рассказывали, какие продукты помогут сделать живот плоским.

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Источник: Сегодня
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