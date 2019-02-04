Сколько нужно спать, чтобы быть здоровым и счастливым: ответ врачей

Недосып крайне негативно сказывается на нашем физическом здоровье

Ученые утверждают: те, кто работает в ночные смены, более уязвимы к болезням. Поэтому советуют обязательно высыпаться. Почему это так важно?

Полноценный сон должен длиться 7-8 часов, говорит врач-сомнолог. А регулярное недосыпание грозит многими проблемами.

"Раздражительный человек неэффективен на работе. Затем появляются головные боли, повышается артериальное давление, возникают аритмии, сахарный диабет, метаболический синдром", – рассказывает Юрий Погорецкий, врач-сомнолог.

Если человек регулярно не высыпается, чаще происходят инфаркты и инсульты.

"Гормон мелатонин, который вырабатывается во сне, полноценном, нормальном сне, отвечает за сердечно-сосудистую систему, эндокринную систему, иммунитет. Мелатонин является онкопротектором, отвечает за потенцию, за обмен веществ", – продолжает специалист по сну.

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Узнать причины нарушения поможет полисомнограф – аппарат для исследования сна пациента. Пациент ложится спать с этим прибором. Анализ показателей дает возможность врачу определить причины нарушений сна и начать с ними бороться. А для того, чтобы урегулировать режим, придумали мобильные приложения, которые определяют короткую фазу сна и будят человека в определенное время.

А вот ведущая новостей "Сегодня" Марина Кухар делится собственными секретами, как хорошо выглядеть после ежедневных пробуждений в четыре утра.

"Я себе делаю запас минеральной воды: большую бутылку выливаю в кастрюльку, мисочку или тарелочку, бросаю туда лед и опускаю лицо. Это очень помогает" – говорит ведущая.

Люди, которые храпят во сне, находятся только в двух его фазах из четырех. Поэтому если заметили это за собой – обращайтесь к врачу.

Напомним, ранее мы писали, как быстро заснуть. Сайт "Сегодня" также сообщал, как научиться легко просыпаться.

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