Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Норма употребления воды для каждого человека разная

Пить нужно тогда, когда вы чувствуете жажду Фото: freepik.com

Вода составляет 60% от общей массы тела. Если жидкости не хватает, все процессы в организме замедляются, а движения и мысли становятся вялыми. Поэтому употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

Сколько стаканов воды нужно пить в день

Популярный миф гласит, что нужно выпивать не менее 8 стаканов воды в день. На самом деле, это не так. Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун отметила, что единых норм потребления жидкости не может быть, так как это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Например, пища, съеденная в течение дня, погода, одежда, работа кишечника, лактация и тому подобное.

Намного меньше вода нужна пожилым и людям с сердечно-сосудистыми болезнями. Их дневная норма – примерно 1 л, иначе возникнет сильная нагрузка на сердце. А вот людям, которые ведут активный образ жизни, даже 2,5 л может быть недостаточно.

Сколько нужно пить воды в день – калькулятор

Суточную норму воды для себя можно рассчитать по формуле: 30 мл на 1 кг веса. Но чтобы формула "сработала", надо умножать 30 мл на свой идеальный вес. Что это значит? По сути – соотношение веса к росту, которое признано "правильным". Например, если вы женщина с ростом 160 см, то ваш идеальный вес – 50-56 кг, мужчина с таким ростом должен весить 55-60 кг. "Идеальные" параметры можно посчитать по индексу Соловьева (формула есть в сети).

Пейте чистую негазированную воду Фото: Pixabay

Сколько нужно пить воды в день, чтобы похудеть

Начинайте свой день со стакана теплой воды натощак: жидкость поможет запустить обменные процессы и быстрее проснуться. Остальной объем выпивайте в течении дня, равномерно. Пить воду рекомендуется за 30-15 минут до еды и примерно через час – полтора после нее. Если много пить непосредственно до, во время и сразу после еды, это мешает нормальной выработке пищеварительных соков и не только замедляет процесс переваривания пищи, но может привести к ряду заболеваний пищеварительного тракта.

Когда нужно пить воду

"Универсальный совет – пейте, когда вы чувствуете жажду. Организм здорового человека устроен таким образом, что всегда даст знать о необходимости попить. Просто помните, что когда занимаетесь спортом или вам очень жарко – пить надо чаще", – подчеркнула и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Кроме этого, она напомнила о необходимости постоянно носить с собой бутылку воды.

Напомним, ранее мы называли семь веских причин пить больше воды.

Смотрите видео, как очистить воду в домашних условиях:

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