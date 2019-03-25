Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Сколько воды нужно пить в день на самом деле

Норма употребления воды для каждого человека разная

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Пить нужно тогда, когда вы чувствуете жажду
Пить нужно тогда, когда вы чувствуете жажду
Фото: freepik.com

Вода составляет 60% от общей массы тела. Если жидкости не хватает, все процессы в организме замедляются, а движения и мысли становятся вялыми. Поэтому употребление достаточного количества воды помогает преодолеть хроническую усталость, стресс, улучшает работу мозга и всего организма.

Сколько стаканов воды нужно пить в день

Популярный миф гласит, что нужно выпивать не менее 8 стаканов воды в день. На самом деле, это не так. Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун отметила, что единых норм потребления жидкости не может быть, так как это зависит от многих факторов, которые следует рассматривать в каждом конкретном случае. Например, пища, съеденная в течение дня, погода, одежда, работа кишечника, лактация и тому подобное.

Намного меньше вода нужна пожилым и людям с сердечно-сосудистыми болезнями. Их дневная норма – примерно 1 л, иначе возникнет сильная нагрузка на сердце. А вот людям, которые ведут активный образ жизни, даже 2,5 л может быть недостаточно.

Сколько нужно пить воды в день – калькулятор

Суточную норму воды для себя можно рассчитать по формуле: 30 мл на 1 кг веса. Но чтобы формула "сработала", надо умножать 30 мл на свой идеальный вес. Что это значит? По сути – соотношение веса к росту, которое признано "правильным". Например, если вы женщина с ростом 160 см, то ваш идеальный вес – 50-56 кг, мужчина с таким ростом должен весить 55-60 кг. "Идеальные" параметры можно посчитать по индексу Соловьева (формула есть в сети).

Пейте чистую негазированную воду
Пейте чистую негазированную воду
Фото: Pixabay

Сколько нужно пить воды в день, чтобы похудеть

Начинайте свой день со стакана теплой воды натощак: жидкость поможет запустить обменные процессы и быстрее проснуться. Остальной объем выпивайте в течении дня, равномерно. Пить воду рекомендуется за 30-15 минут до еды и примерно через час – полтора  после нее. Если много пить непосредственно до, во время и сразу после еды, это мешает нормальной выработке пищеварительных соков и не только замедляет процесс переваривания пищи, но может привести к ряду заболеваний пищеварительного тракта.

Когда нужно пить воду

"Универсальный совет – пейте, когда вы чувствуете жажду. Организм здорового человека устроен таким образом, что всегда даст знать о необходимости попить. Просто помните, что когда занимаетесь спортом или вам очень жарко – пить надо чаще", – подчеркнула и.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун. Кроме этого, она напомнила о необходимости постоянно носить с собой бутылку воды.

Напомним, ранее мы называли семь веских причин пить больше воды.

Смотрите видео, как очистить воду в домашних условиях:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как легко адаптироваться к переводу времени: ТОП-10 советов Как быстрее похудеть: ТОП-10 простых правил Как отбелить зубы в домашних условиях: восемь народных рецептов Анита Луценко рассказала, как избавиться от отеков по утрам
здоровье вода обезвоживание
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Катя Кищук показала голую грудь
Катя Кищук показала голую грудь
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»
Ольга Ломоносова о тайном романе с Машковым: «Он не был свободен»

Популярные статьи

Сегодня, 16:00Food

Как приготовить куличи на Пасху: ТОП-5 проверенных рецептов

Сегодня, 11:30Food

Как приготовить самый вкусный кулич на Пасху: рецепт Татьяны Литвиновой

Сегодня, 07:26Техно

NASA получили "посмертное" послание с Марса

Сегодня, 06:31Техно

Смартфоны на Android быстро разряжаются: найдена причина

Вчера, 17:40Шоу-бизнес

Надя Дорофеева показала "горячие" фото с выступления на YUNA 2019

Вчера, 15:50Шоу-бизнес

Сама виновата: отец Юлии Началовой откровенно о смерти дочери

Вчера, 14:34Психология

Гороскоп на неделю: Львам важно найти хобби, а Скорпионам – не продавать свой труд за копейки

Вчера, 11:37Шоу-бизнес

Звезда культового сериала попросила у Путина российский паспорт

23 мартаFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

23 мартаШоу-бизнес

"Не знаем, что делать": Галкин рассказал о проблемах у Пугачевой

23 мартаШоу-бизнес

"Ходячий фотошоп": Светлана Лобода разочаровала глубоким декольте

23 мартаШоу-бизнес

"Холостяк 2019": Никита Добрынин попросил девушку покинуть шоу до церемонии роз

23 мартаТехно

Xiaomi выпустила замену MIUI с ароматом мяты

23 мартаШоу-бизнес

"Жила в коммуналке": известная российская певица умерла в нищете

23 мартаШоу-бизнес

Российская звезда призналась, как решит судьбу сына-гея

23 мартаШоу-бизнес

Охранник кладбища рассказал о жуткой мистике на могиле Началовой

Новости партнеров

Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Максим Виторган намекнул, кто станет его следующей женой
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Дочь Юлии Началовой простилась с мамой в письме
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Что произойдет с телом, если стоять в планке каждый день?
Мыться каждый день - вредно
Мыться каждый день - вредно
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
Дружини українських футболістів балують своїх шанувальників. Фото
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд
7 самых красивых взрослых дочерей российских звезд