Скончался первый пациент: в Украину пришла смертоносная болезнь

Мужчина умер из-за поражений тканей головного мозга

В Украину пришла смертоносная болезнь. Фото: depositphotos

Центр общественного здоровья сообщил о первом летальном случае за 2018 год от опасного инфекционного заболевания листериоз. Отмечается, что заражение человека может происходить при контакте с инфицированными животными и птицами, при употреблении мясной или рыбной продукции без термической обработки или овощей и фруктов.

"В 2018 году в Украине зафиксировано два случая заболевания листериозом: первый – во Львовской области, заболела женщина 1999 года рождения ангинозно-септической формой листериоза, после лечения в стационаре выздоровела. Второй случай – к сожалению, летальный, мужчина 1949 года в Киеве умер в июле 2018 от листериоза с поражением тканей головного мозга", – сказано в сообщении.

Отмечается, что с 2007 по 2017 год в Украине всего зарегистрировано 22 случая заболевания. Из них 11 – в 2017 году. Шестеро больных умерло, из них четверо – новорожденные дети.

Листериоз – это инфекционное заболевание, вызванное микроорганизмами Listeria monocytogenes. Бактерии широко распространены в природе, их находят в почве, песке, воде. Список источников весьма обширный – от диких грызунов до птиц.

"Болезнь характеризуется поражением центральной нервной системы, септическими проявлениями, абортами, маститами или протекает в форме бессимптомного носительства. По первыми симптомами она похожа на пищевое отравление. В случае прогрессирования болезни страдает центральная нервная система (головной мозг)", – пояснили в ведомстве.

Восприимчивость к листерий у людей невысокая, потому что иммунная система умеет бороться с этими бактериями. Чтобы не заразиться, важно термически обрабатывать продукты, тщательно промывать овощи и фрукты.

Напомним, в Демократической Республике Конго началась пробная вакцинация от болезни, которую вызывает вирус Эбола. Таким образом в стране хотят остановить стремительное распространение болезни.

Также ученые из Копенгагенского университета под руководством Эске Виллерслева во время изучения зубов древних людей обнаружили в ДНК 4500-летнего кочевника следы гепатита В. Это самое древнее свидетельство о наличии этой болезни.

О том, на какие новые болезни в Минздраве обещают бесплатные лекарства, смотрите на видео ниже: