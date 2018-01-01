Скоро сезон: ученые рассказали об опасности шашлыка

Специалисты уверены, что мясо, приготовленное на открытом огне, может навредить здоровью человека

Шашлык. Фото: pixabay

Научный сотрудник Ганг Луи поделился информацией на собрании в Американской ассоциации. Рассматривались вопросы сердечных заболеваний. В своей презентации учёный из Гарварда рассказал о вреде мяса на мангале.

Он утверждает, что оно может вызвать гипертонию.

Исследователи в ходе доказательства этого факту наблюдали за сотней подростков 12-16 лет, которые не были знакомы с повышенным давлением, диабетом, сердечно-сосудистой недостаточностью и, куда хуже, онкозаболеваниями.

При этом, учёные сравнивали показатели тех, кто ел мясо, приготовленное на мангале, практически через день и тех, кто баловал себя лишь пару раз в неделю. Давление у первых было на 17% выше. Количество съеденного мяса значения не имело.

В связи с такими показателями специалисты советуют воздерживаться от частого употребления мясных изделий, приготовленных на огне при высоких температурах, дабы уберечь себя от риска заболевания гипертонией.

Ранее ученые обнаружили одну из основных проблем возникновения болезней почек,

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О том, как выбрать качественный и полезный шашлык, смотрите на видео ниже: