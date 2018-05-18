Уничтожает животных, растения и людей: ученые предупредили о неизлечимой болезни

Эта болезнь уносит больше жизней, чем рак молочной железы и малярия

Надвигается эпидемия. Фото: pixabay

Ученые из Имперского колледжа Лондона и Эксетерского университета в научном журнале Science опубликовали результаты своего исследования. По их мнению, невосприимчивый к лечению грибок может в скором времени привести к эпидемии, которая будет уничтожать растения, животных и людей.

Грибковые инфекции уносят больше жизней, чем рак молочной железы и малярия. Помимо этого, по их данным, смертность от болезней, вызванных грибками, сравнима со смертностью от туберкулеза и СПИДа.

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Согласно выводам специалистов, грибок вскоре может превратиться в подобие устойчивых к антибиотикам "супербактерий" и приобрести невосприимчивость к противогрибковым препаратам, которыми нередко злоупотребляют в медицине и сельском хозяйстве.

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