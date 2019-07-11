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Сладкая жизнь: сколько шоколада можно съесть, чтобы не набрать лишних килограммов

Швейцарец съедает более 10 килограммов шоколада в год, а украинец – в пять раз меньше

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:11

Сейчас из шоколада выливают скульптуры, добавляют к мясу и намазывают его на лицо. Шоколад — одна из самых популярных сладостей в мире. К примеру, швейцарец съедает более 10 килограммов шоколада в год, а украинец – в пять раз меньше. Во Всемирный день шоколада расскажем, как и сколько нужно есть вкусностей, чтобы не набрать лишних килограммов. 

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В кулинарном деле — главное не купить подделку. Из какао-бобов выжимают какао-масло, добавляют какао-порошок — это и есть тот самый настоящий шоколад. Поэтому черный шоколад — действительно элитный продукт. 

В шоколаде содержится триптофан, который способствует выделению гормона счастья. Видимо, из-за этого его так полюбили повара. Шоколад — еще отличный афродизиак. Его воспевают в песнях и снимают в кино. Сторонников шоколада во всем мире — не меньше, чем фанатов "Игры престолов".

Сколько шоколада можно съесть
Сколько шоколада можно съесть
Фото: pexels.com

Шоколад — ингредиент многих блюд. Однако сейчас из шоколада делают даже маски для лица.

Как приготовить маску для лица из шоколада

Для сухой кожи в шоколад специалисты советуют добавить оливковое масло и мед. Для жирной — апельсиновый сок. Такой маски дважды в неделю на 10-15 минут на лицо — вполне достаточно. Шоколад — это универсальный ингредиент, который поможет вам достичь питания и увлажнения кожи.

Но каким бы ни казался идеальным шоколад — чрезмерная любовь приводит к лишним килограммам. Один или два кубика шоколада утром с кофе или с чаем — это хорошо, но старайтесь шоколад не есть во второй половине дня, особенно те, кто хочет похудеть.

Если не можете наесться, потому что боитесь поправиться, то хоть насладитесь ароматом, советуют специалисты. Это поможет вам расслабиться.

Напомним, что ранее мы писали о том, как приготовить воздушные шоколадные капкейки

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Источник: Сегодня
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