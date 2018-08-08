Сладкий яд: какие арбузы ни в коем случае нельзя покупать

Эксперт рассказал, какие арбузы самые опасные для здоровья

Арбуз. Фото: pixabay

В сети можно прочесть о том, что в арбузы с помощью шприцев вводят разные вещества, ускоряющие их созревание и повышающие сладость. Старший научный сотрудник овощеводства и бахчеводства Артем Соколов заявил, что такое невозможно. По словам специалиста, шприц оставляет в арбузной кожуре прокол, отчего ягода начинает гнить – никакой фермер или продавец в этом не заинтересованы.

Говоря о нитратах, Соколов отметил: их использование большой опасности не представляет.

"Нитраты применяются в период созревания арбузов для повышения урожайности, и растение потребляет только нужное ему количество удобрений для роста. К концу созревания арбуза содержание становится предельно минимальным", – пояснил эксперт.

В то же время он заметил, что недозрелый арбуз действительно может содержать повышенное количество. Поэтому покупать арбузы нужно исключительно в сезон и уметь их выбирать. Спелая ягода издает при похлопывании чистый звонкий звук, имеет сухой хвостик и небольшое желтое пятно на боку, кожура спелого арбуза плохо поддается протыканию ногтем, целостная и блестящая.

"В недозревшем арбузе максимальная концентрация нитратов – в корке. Советую не догрызать арбуз до белой мякоти – именно в этой части, ближе всего расположенной к корке, могут оставаться химикаты", – поделился специалист.

Напомним, ранее мы называли пять признаков, по которым можно выбрать вкусный и сочный арбуз. Сайт "Сегодня" также сообщал, что на Тайване появился в продаже хлеб-арбуз.

Смотрите видео о секретах выбора вкусных арбузов: