Слава Каминская рассекретила свой вес и призналась, какой диеты придерживается

Певица сообщила, что благодаря интервальной диете ее маме удалось похудеть за месяц на 5 кг

Слава Каминская решила сесть на диету Фото: instagram.com/babaslavka

Певица Слава Каминская не только балует своих подписчиков рецептами вкусных блюд, но и делится секретами похудения. Солистка группы "НЕАНГЕЛЫ" и жена пластического хирурга Эдгара Каминского рассказала, что решила попробовать интервальную диету, вдохновившись примером своей мамы.

"Вчера в сториз я рассказала о положительном опыте мамы в интервальном голодании. Директ взорван – пишу. Месяц мама питается в режиме 18/6. 18 часов ничего не кушает вообще, а 6 часов ест абсолютно все, что ей захочется, включая бургеры. За месяц – минус 5 кг, хотя до этого безуспешно испробовала массу способов.

Существуют различные варианты интервалов 16/8, 14/10, 24/0, но суть одна: в один промежуток можно есть все, что захочется, в другой – нельзя ничего, кроме питья. Как оказалось, это очень популярная методика, при которой люди не только сбрасывают лишний вес, но и улучшают работу организма, снижают риск возникновения массы заболеваний, замедляют старение и улучшают работу мозга", – поделилась секретами похудения Слава Каминская.

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"Сегодня у меня второй день, полет нормальный . Кушаю я с 12-18. Мне нравится кушать все. И чем грязнее , тем вкуснее. Но все-таки надеюсь, что, как и маме, мне за это ничего не будет. К вечеру немного сложнее, так как ложусь поздно. В минуты отчаяния стараюсь много пить. Сегодня мой вес 56,5 – многовато будет. Рост 173. Посмотрим, что будет через пару недель (если не сорвусь, а я не сорвусь)", – добавила певица.

Напомним, ранее Ульяна Супрун рассказала, стоит ли участвовать в "марафонах похудения". А Роузи Хантингтон-Уайтли сообщила, какой напиток помогает ей поддерживать стройность.

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