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Собака и клещи: как уберечь от клещей домашних любимцев

Весной активизируются клещи: как защитить собак от паразитов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:38
Клещи опасны для домашних животных
Клещи опасны для домашних животных
Фото: Pixabay

В парках и лесах становится все больше клещей. Они особенно опасны для домашних животных, потому что переносят тяжелые болезни. В зоне риска, прежде всего, собаки. Поэтому хозяева ищут способы уберечь домашних любимцев.

Как не подвергнуть опасности себя и своего любимца – разбиралась корреспондент "Сегодня" Вера Качмар.


Грозный на вид, но спокойный и не агрессивный. Бультерьер Рашпиль гуляет по парку. Между тем его хозяину забот хватает. С потеплением активизировались клещи.

"Периодически цеплялись. Не часто. Но так раз в месяц, раз в два месяца какой-то поддохший клещик да, попадался", – говорит кинолог Сергей Шаргородский.

Ученый акаролог Павел Балан обращает внимание: не стоит недооценивать опасность клещей для животных.

"Для собак главная опасность – это так называемые пироплазмозы. Эти одноклеточные паразитируют в эритроцитах собак, – говорит Павел Балан и добавляет, – коварство укуса клеща еще и в том, что первые проявления заражения могут появиться только через три недели".

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Ветврач Ольга Лампига замечает: "Вялость, отсутствие аппетита, отказ от корма, снижение активности животного. Очень часто сопровождается повышением температуры".

Защитить животное от заболевания могут специальные вакцины, капли или таблетки.

"Есть оральные препараты, которые задаются. Они появились сравнительно недавно на рынке Украины. Чем удобны: даются раз в три месяца, имеют пролонгированное действие. Есть те, которые задаются раз в месяц", – рассказывает Ольга Лампига.

Таблетки на растительной основе избрал и Сергей Шаргородский для собственного пса.

"В принципе, как вариант, можно скормить собаке таблетку. Она достаточно вкусная. Сейчас я разломаю, чтоб вы увидели, что собачка с удовольствием ест", – делится кинолог Сергей Шаргородский.

А вот к собственноручно изготовленным средствам от клещей специалист относится скептически – рисковать здоровьем питомца не хочет.

"Мне было достаточно рекомендаций специалистов и аутентичность препарата", – говорит кинолог Сергей Шаргородский.

Стоимость специальных таблеток стартует от шести сотен гривен.

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