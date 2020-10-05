Содержит витамины и борется с сухостью кожи. Диетолог назвала полезные свойства тыквы
Оранжевый овощ прекрасно сочетается в блюдах с мясом и грибами, из него готовят торты и даже варенье
Тыквенный сезон в разгаре. Оранжевый овощ не только вкусный, но и полезный, ведь там много витаминов и минимум калорий. Есть даже специальная двухнедельная диета, которая обещает похудеть на десяток килограммов. Эффективна ли она – рассказала "Сегодня" диетолог Иванна Лукьянчук.
На завтрак тыквенные оладьи, на обед тыквенный крем-суп. Киевлянка Ольга Чобану уже третий день на диете, которая обещает за две недели избавить от 5-8 лишних килограммов. Девушка пристально следит за фигурой, поэтому раз в три месяца устраивает себе различные детокс-недели, которые помогают очистить организм и контролировать вес.
По словам киевлянки, суть такой диеты в том, чтоб 14 дней в рацион употреблять тыкву.
Интересно, что тыква – универсальный овощ. Он прекрасно сочетается в блюдах с мясом и грибами, из него готовят торты и даже варенье. Поэтому, если во время диеты захочется сладкого, то замена легко найдется, ведь тыква может быть отличным десертом. Для этого ее достаточно запечь в духовке с медом и корицей, посыпать кунжутом и наслаждаться.
По словам диетолога и нутрициолога Иванны Лукьянчук, когда нужно откорректировать инсулиновую резистентность, проблемы кишечного тракта, то тыква здесь будет в самый раз. Она содержит пектин, а он помогает восстановить кишечную микрофлору и готовит ее к зиме. Также он содержит в себе каротиноид, это витамин А, который зимой помогает бороться с сухостью кожи и тусклостью лица.
А вот постоянную тыквенную диету диетолог не одобряет, ведь рацион должен быть разнообразным. Употреблять оранжевый овощ достаточно 1-2 раза в неделю.
Напомним, ранее мы делились рецептом оладий из тыквы и гречки, а также писали, как сделать пышную творожную запеканку с тыквой.
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