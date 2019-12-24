Сорбекс: инструкция, показания, способ применения

Лекарственное средство, обладающее детоксикационным действием

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Сорбекс – классический активированный уголь, поможет при отравлениях, метеоризме, осложненном пищеварении или после употребления алкогольных напитков. Может ухудшить эффективность других лекарств, если принимать их одновременно, поэтому лучше ознакомьтесь с инструкцией перед использованием.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 капсула содержит гранулированный уголь активированный 0,25г (250мг).

Вспомогательные вещества: желатин, железа окись черная, брильянтовый черный.

Выпускается в капсулах по 10 капсул в блистере, № 10 или № 20 в пачке; по 2 капсулы в блистере, № 200 в пачке.

Основные физико-химические свойства: Капсула черного цвета, может иметь маркировку "SORBEX" белого цвета, внутри находится порошок черного цвета, это и есть именно активированный уголь со вспомогательными веществами.

Фармакотерапевтическая группа. Энтеросорбенты. Код АТС А07В А01.

Показания

Сорбекс применяют:

при хронических отравлениях бытовыми и промышленными токсинами (алкалоидами, солями тяжелых металлов, другими веществами), продуктами питания, лекарственными препаратами, при алкогольно-пищевых перегрузках с целью уменьшения поглощения, предупреждения дальнейшего всасывания и ускорения выведения из организма токсических веществ;

при проживании в неблагоприятных экологических условиях или действии вредных производственных факторов, изменении обычного образа питания во время отпуска, командировки, путешествия;

в качестве вспомогательной терапии:

при расстройствах и инфекционных заболеваниях ЖКТ (диспепсия, метеоризм, кишечная инфекция, острый и хронический вирусный гепатит);

при заболеваниях, сопровождающихся синдромом эндогенной интоксикации: острые и хронические поражения печени, почек, аллергические, аутоиммунные и онкологические заболевания, а также при повышенном уровне ХС.

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Противопоказания

Индивидуальная непереносимость препарата, язвы и эрозии желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, кровотечения желудочно-кишечного тракта, кишечная непроходимость.

Фармакокинетика

Главное действующее вещество — нетоксичное и инертное соединение. Во время пребывания в организме активированный уголь не поддается химическим изменениям и метаболическим превращениям, не всасывается из просвета кишечника, не попадает за пределы желудочно-кишечного тракта, не выявляется в любых концентрациях, в биологических жидкостях, и удаляется из организма через кишечник, естественным путем.

Применение

В зависимости от тяжести отравления от одной до трех капсул за или через час-полтора после приема еды. При необходимости прием капсул повторить.

Взрослые: в зависимости от тяжести состояния по 2-4 капсулы трижды в день.

Дети 7-14 лет: по 1-2 капсуле трижды в день.

Детям до 7 лет применять только в случае назначения врача.

Максимальная разовая доза составляет 8 капсул. Длительность применения может составлять от 3 до 15 суток.

Особенности применения

Одновременный прием пищи снижает адсорбционную активность препарата (принимают за 1–1,5 ч до или после приема пищи). Длительный прием (>15 сут) может сопровождаться нарушениями всасывания и вызывать в организме дефицит витаминов, гормонов, жиров, белков, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

Применение препарата обусловливает окрашивание кала в черный цвет.

При гиповитаминозе, который может развиться вследствие длительного приема активированного угля, необходим прием поливитаминов.

Женщинам, которые принимают противозачаточные препараты, рекомендуется в период лечения препаратом Сорбекс использовать другие противозачаточные средства.

Применение в период беременности или кормления грудью. Данных о негативном влиянии лекарственного средства Сорбекс в период беременности и кормления грудью не выявлено.

Дети. Детям в возрасте младше 7 лет нецелесообразно применять препарат в данной лекарственной форме.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Сорбекс не противопоказан при управлении транспортными средствами или работе с другими механизмами.

Побочные эффекты

Возможны тошнота, рвота. Длительное применение может сопровождаться нарушением функции кишечника (диарея, запор), которое устраняется при прекращении приема препарата и применении симптоматической терапии. Длительное применение (>15 сут) может сопровождаться нарушением процесса всасывания и вызывать гиповитаминоз, уменьшение поступления в организм жиров, белков, снижение уровня гормонов, что требует соответствующей лекарственной или алиментарной коррекции.

Взаимодействия

Благодаря адсорбирующим свойствам уголь активированный способно снижать эффективность лекарственных средств, которые принимают одновременно с ним. Поэтому при сопутствующей фармакотерапии препарат принимают за 1-1,5 часа до или после приема других лекарственных средств.

При условии соблюдения способа применения препарат можно применять в комплексной терапии другими лекарственными средствами.

Сорбекс и алкоголь. Сорбекс применяется с целью уменьшения алкогольной интоксикации, для этого рекомендуют принять 1-2 капсулы до принятия алкоголя.

Передозировка

Возможно появление диспепсических расстройств (тошнота, метеоризм, запор) в случае превышения максимальной разовой дозы.

Срок годности. 3 года.

Условия хранения. В сухом месте при температуре не выше 25 °C отдельно от веществ, выделяющих газы и пары.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производитель. Валартин Фарма, ООО, Киевская обл., Украина

Цена. От 44 до 58 грн.

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