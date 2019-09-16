"Мне некогда!" Как заставить себя заниматься спортом

Тренировки отлично помогают избавляться от агрессии и негатива

Растяжка оень полезна для суставов Фото: stocksnap.io

Каждый раз, когда возникает желание заняться спортом, находиться причина увильнуть. И одно дело, когда вас все устраивает и вы себя чувствуете комфортно, и совсем другое – когда вы постоянно об этом думаете и вас мучает совесть. Психолог и тренер Марина Вовченко в Instagram рассказала, как себя мотивировать на занятия спортом и почему это так важно.

Ребята из Запорожской области продемонстрировали необычную спортивную тренировку – смотрите видео :

"Мне некогда! Или начну с понедельника! Если задуматься то мы тратим немыслимо много времени на ненужные вещи", – пишет психолог и утверждает, что время на занятия спортом можно найти всегда, главное иметь желание.

Людей окружает много агрессии и негатива, и поэтому важно научиться от них избавляться. По словам психолога, спорт в этом вопросе очень сильно помогает. Поэтому, если вам лень, тогда необходимо заставлять себя заниматься спортом.

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"Держать в себе негатив плохо, но его не будет в таком количестве, если немного потренироваться", – советует Вовченко и уточняет, что можно сделать это даже дома – приседания, выпады, пресс, отжимания или планка уже зарядят вас бодростью и ваше тело получит свою порцию эндорфина – гормон счастья, который вырабатывается во время тренировки.

Как фитнес-тренер Марина также рассказала про важность и пользу растяжки.

"Хорошая растяжка – это очень полезное свойство для людей любого возраста. Прежде всего, она говорит об отличном состоянии позвоночника и отсутствии отложений солей в суставах. Это умение также означает наличие эластичных развитых мышц и великолепной гибкости. Как итог, человек, обладающий отличной растяжкой, замечательно владеет собственным телом, пластичен и координирован. Он легко ходит и двигается", – пояснила Вовченко.

Она также ответила на популярный вопрос: зачем растяжка и умение садиться на шпагат нужны обычному обывателю. "Прежде всего, надо учитывать, что между 30-тью и 70-тью годами уровень гибкости существенно снижается, в среднем на 20-30%. Это происходит потому, что с течением времени в суставах и сухожилиях происходят очень значительные изменения. Особенно большие проблемы начинаются с сухожилиями. Они сокращаются и утрачивают свою эластичность, что очень сильно сковывает движения", – рассказала тренер.

Она также пояснила, что в результате человек не может вскочить с постели как в молодом возрасте, а постепенно выпрямляется. Для людей становится значимой проблемой поднять вещь с пола или даже просто завязать шнурки.

"А если регулярно практиковать такой вид растяжки как шпагат и другие подобные упражнения, то работа с мышцами бедер и икр может существенно улучшить подвижность любого человека", – написала Марина.

К тому же, сделать растяжку не сложно и для этого не нужно какие-то специальные приспособления и абонемент в спортзал.

Совет: тренировки приносят не только физическую пользу, а и моральную – доставляют человеку радость. Поэтому возьмите себя в руки и начните тренироваться. К слову, сегодня тот самый понедельник, кода можно и нужно начать заниматься спортом.

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