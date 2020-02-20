Спасет ли арбидол от коронавируса: вся правда о "новом" лекарстве

Неужели китайцы таки нашли панацею от коронавируса

Сегодня с сайта китайского Минздрава исчез текст, что "эффективное антикоронавирусное лечение в настоящее время не подтверждено". Вместо этого появился список лекарств, которые включили в тестирование против COVID-19. Кроме таких препаратов, как хлорохинфосфат, рибавирин, интерферон и лопинавир/ритонавир в список вошел и популярный у нас арбидол. Что нам о нем известно.

Препарат был изобретен еще при СССР в 80-х годах для лечения гриппа. Но эффективность его так и не была доказана. Все исследования по арбидолу (действующее вещество – умифеновир) проводились уже в РФ, но ВОЗ не принимал данные тех клинических исследований, ссылаясь на их низкое качество.

Нигде в мире этот препарат не применялся, кроме некоторых стран СНГ и Китая. Всемирная организация здравоохранения не вносит этот препарат в список лекарств от гриппа с доказанной эффективностью. В то время, как в РФ арбидол включен в перечень "жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов" с 2010 года.

В Украине препараты с действующим веществом умифеновир до сих пор производятся разными фармкомпаниями под разными названиями: Иммустат, Арбивир, Арпефлю

Читайте также: Коронавирус может вернуться к переболевшим им пациентам

"Скорее всего, китайские врачи в поисках эффективного лекарства от коронавируса, задействовали все известные в мире противовирусные препараты. Судя по всему, арбидол с действующим веществом умифеновир (этиловый эфир метилфенилтиометил-диметиламинометил-гидроксиброминдол карбоновой кислоты) показал обнадеживающие результаты. Но, это не значит, что найдена панацея от нового вируса. Китайцы лишь добавили его в комплексный план лечения, наряду с другими мощными противовирусными средствами", – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко.

Тем временем, в Харькове приземлился самолет с эвакуированными из Китая украинцами. Смотрите в сюжете:

Производитель заявляет, что арбидол обладает иммуностимулирующим и противовирусным действиями. Говорится, что в высоких концентрациях он может предотвращать проникновение вируса внутрь клетки.

"Объясняю на пальцах, как работают противовирусные препараты, – рассказывает терапевт Валентина Андрейченко. – Представьте себя вирус в виде шарика, на котором есть лучики, коронки, иголки (кому как нравится). Еще их можно назвать ключами. С их помощью вирус цепляется за здоровую клетку, открывает ее "ключиком" и проникает внутрь. Так вот, препарат с противовирусным эффектом не убивает вирус, а обламывает эти лучики, делая вирус "голым". Он просто теряет способность проникнуть и размножаться в клетке".

На данный момент говорить о 100%-ой эффективности арбидола нет смысла. Возможно, вспышка коронавируса откроет дополнительные сведенья о возможностях препарата. Но напоминаем, что это лекарство не панацея и, по словам китайских врачей, он работает только (!) в комплексе с другими серьезными препаратами.

Скупать арбидол пачками, а тем более принимать его "на всякий случай" – опасно для здоровья!

Чтобы защитить себя от коронавируса и от вирусов вообще, нужно следовать официальным советам ВОЗ.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.