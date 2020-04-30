Спасет ли прививка БЦЖ от коронавируса: американские ученые

Есть теория, что вакцины от других болезней защищают от COVID-19

Медики со всего мира стали интересоваться влиянием вакцин от других болезней на течение COVID-19. Так, одной из первых прививок, попавших под пристальный взгляд ученых, оказалась БЦЖ (противотуберкулезное средство). До сих пор ее делают многим детям, которые живут на постсоветском пространстве. Тем более, она есть на левом плече практически у всех, кто родился при СССР.

Группа ученых из Массачусетского университета проанализировали, как коронавирус распространялся среди людей разного возраста с прививкой БЦЖ, сообщает MedRxiv. Ученые проанализировали 17 стран, которые публикуют статистику по числу заражений коронавирусной инфекцией и сопоставили данные с вакцинацией противотуберкулезной вакциной.

Прививка БЦЖ не влияет на коронавирус

Сопоставив все данные, ученые пришли к выводу, что уровень вакцинации никак не влиял на вероятность заражения на COVID-19 во всех изученных странах. Кроме того, ученые не нашли никаких подтверждений, что прививка БЦЖ различных производителей (Россия, Япония) хоть как-то влияет на возможность заражения.

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Тем не менее, исследователи считают, что не исключено, что данная вакцина может значительно ослаблять действие коронавирусной инфекции. Чтобы это доказать, нужно провести клинические исследования.

"Мы не исключаем того, что вакцина БЦЖ может уменьшать проявления тяжелого течения COVID-19. Окончательные ответы на эти вопросы будут получены в ходе клинических испытаний", — говорится в докладе ученых.

Напомним, ранее мы писали об исследованиях ученых о влиянии курения на течение коронавирусной инфекции.

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