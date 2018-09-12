Спасет от страшных болезней: доказана неожиданная польза голодания

Ученые сделали сенсационное открытие

Доказана польза голодовки. Фото: depositphotos

Американские исследователи из Университета штата Джорджия утверждают, что голодание и ограничение калорий оказывают омолаживающий эффект и продлевает работу органов сердечно-сосудистой системы, сообщает Cell Press.

Исследователи проанализировали, как β-гидроксибутират (бета-гидроксимасляная кислота), которая вырабатывается во время голодания, влияет на процессы старения. Оказалось, что именно это соединение обеспечивает связь между ограничением поступающих в организм калорий и замедлением старения. Ученые показали, что бета-гидроксимасляная кислота способствуют омоложению эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю поверхность кровеносных и лимфатических сосудов.

Ученые считают, что в будущем станет возможно сымитировать этот эффект (голодания) с помощью препаратов. Это позволит значительно снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, болезни Альцгеймера и рака.

Напомним, ранее сообщалось, как иметь здоровое тело до глубокой старости. Также сообщалось, что ученые нашли простой способ, как замедлить старение сердца.

О том, что поможет сделать старость комфортнее, смотрите на видео ниже: