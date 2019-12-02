Спазмалгон: инструкция, показания, побочные эффекты
Обезболивающее и противовоспалительное средство, применяемое при многих недугах
Спазмалгон представляет собой сочетание нескольких действующих веществ — анальгетика, снимающего болевой синдром, и спазмолитика, предотвращающего спазм мускулатуры. Помимо этих эффектов, оказывает противовоспалительное и жаропонижающее влияние на организм.
Действующее вещество: метамизол натрия, питофенона гидрохлорид, фенпивериния бромид;
1 таблетка содержит метамизола натрия 500 мг, питофенона гидрохлорида 5 мг, фенпивериния бромида 0,1 мг. Выпускается 10 таблеток в блистере, по 2 блистера в картонной упаковке.
Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат, крахмал пшеничный, тальк, магния стеарат, желатин, натрия гидрокарбонат.
Основные физико-химические свойства: Круглые, плоские таблетки с распределительной насечкой с одной стороны; цвет белый до почти белого.
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Фармакотерапевтическая группа. Спазмолитические средства в сочетании с анальгетиками. Синтетические антихолинергические средства в комбинации с анальгетиками. Питофенон и анальгетики. Код АТХ А03D А02.
- Слабо или умеренно выраженный болевой синдром при спазмах гладкой мускулатуры внутренних органов (в т.ч. почечная колика, желчная колика, кишечная колика, дисменорея);
- для кратковременного симптоматического лечения артралгии, невралгии, ишиалгии, миалгии;
- боли после хирургических и диагностических вмешательств;
- для снижения повышенной температуры тела при простудных и других инфекционно-воспалительных заболеваниях.
- Повышенная чувствительность к метамизола, к производным пиразолона и/или любого компонента препарата.
- Желудочно-кишечная непроходимость и мегаколон.
- Атония желчного или мочевого пузыря.
- Тяжелые нарушения функции почек и печени.
- Изменение состава периферической крови (агранулоцитоз, лейкопения).
- Заболевания крови (анемия любой этиологии, цитостатическая или инфекционная нейтропения). Дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
- Порфирия печени.
- Глаукома.
- Подозрение на острую хирургическую патологию.
- Бронхиальная астма.
- Коллаптоидные состояния.
- Тахиаритмия.
- Гипертрофия предстательной железы с тенденцией к задержке мочи.
- Беременность и кормление грудью.
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Для метамизола характерна быстрая и полная резорбция. Через 30 мин после приема в сыворотке обнаруживаются количества, которые составляют 50% максимальной концентрации в сыворотке крови. Частично связывается с белками плазмы. В организме подвергается интенсивной биотрансформации. При этом его основные метаболиты фармакологически активны. Выводится с мочой в виде метаболитов. Лишь 3% количества, которое выделяется, представляет собой неизмененный метамизол. На степень биотрансформации влияет и генетически обусловленный тип ацетилирования. Данных в доступной медицинской литературе о процессах резорбции и распределения питофенона и фенпивериний очень мало. Известно, что резорбция происходит в верхних отделах желудочно-кишечного тракта и является неполной. Химические соединения подвергаются значительной ионизации и имеют слабую липорастворимость, что определяет слабый уровень проникновения через гематоэнцефалический барьер. Профиль их концентрации в плазме имеет двухфазный характер.
Питофенон и Фенпивериний метаболизируется в печени, главным образом, путем окисления, при этом около 90% вещества в виде метаболитов выводятся с мочой и около 10% – с калом в виде неизмененной соединения. Имеющиеся данные, период их полувыведения из плазмы составляет 10:00. Отдельные компоненты выводятся с грудным молоком.
Таблетки Спазмалгона принимают внутрь после еды, запивая водой. Рекомендуемые суточные дозы для взрослых и детей старше 15 лет – по 1-2 таблетки в сутки максимальная суточная доза – 2 таблетки.
Длительность применения Спазмалгона – не более 3 дней.
С осторожностью и под контролем врача следует применять препарат при нарушениях функции печени или почек, при склонности к артериальной гипотензии, бронхоспазму, а также при имеющихся в анамнезе сведениях об аллергических реакциях на прием НПВС и анальгетиков-антипиретиков.
При длительном (более 1 недели) применении препарата необходимо провести контроль картины периферической крови и функционального состояния печени.
Применение в период беременности или кормления грудью. Не применяют. При необходимости применения Спазмалгона в период лактации грудное вскармливание следует прекратить на время приема препарата.
Дети. Спазмалгон не назначают детям в возрасте до 15 лет.
Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Во время применения препарата Спазмалгон следует соблюдать осторожность при управлении автотранспортом или работе с другими механизмами, так как из-за наличия холинолитического эффекта длительный прием Спазмалгона может привести к головокружение и нарушение аккомодации.
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- Аллергические реакции: крапивница, кожные высыпания, зуд бронхоспазм, конъюнктивит, ангионевротический отек, анафилактический шок и токсический эпидермальный некролиз и синдром Стивенса-Джонсона.
- Со стороны пищеварительного тракта: дискомфорт, сухость во рту, запор, обострение гастрита и язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки.
- Со стороны сердечно-сосудистой системы: пальпитация, снижение артериального давления, тахикардия, нарушения сердечного ритма.
- Со стороны системы кроветворения: гранулоцитопения, анемия, агранулоцитоз, тромбоцитопения, лейкопения.
- Со стороны мочевыделительной системы: олигурия, анурия, протеинурия, окрашивание мочи в красный цвет, развитие острой почечной недостаточности и интерстициальный нефрит.
- Другие: нарушение зрения, гепатит, уменьшение потоотделения, головокружение.
- Метамизол повышает плазменные концентрации хлорохину, уменьшает плазменные концентрации и эффекты антикоагулянтов кумаринового и циклоспорина.
- Повышает гематотоксических эффект миелотоксических лекарственных средств, хлорамфеникола.
- Нейролептики, седативные препараты и транквилизаторы усиливают обезболивающее действие метамизола.
- Темпидон и трициклические антидепрессанты, пероральные противозачаточные средства, аллопуринол нарушают метаболизм метамизола и повышают его токсичность.
- Барбитураты, фенилбутазон и другие индукторы микросомальных ферментов печени могут уменьшать действие метамизола.
- Одновременное применение Спазмалгона с другими анальгетиками и НПВП повышает риск развития токсических эффектов.
- Метамизол снижает плазменные концентрации циклоспорина А, и его одновременное применение может быть рискованным в случае имеющейся трансплантации тканей.
- Комбинирование Спазмалгона и других лекарственных средств требует особой осторожности, учитывая содержание метамизола, который является индуктором ферментов.
Спазмалгон и алкоголь. Одновременное принятие обезболивающего и спиртного напитка крайне недопустимо. Такая совместимость чревата острым алкогольным отравлением, сильными аллергическими реакциями и ослаблением действия препарата. Препарат может повлиять на психофизическое состояние пациентов при одновременном применении с алкоголем и лекарственными средствами, подавляющими ЦНС.
Симптомы: при передозировке преобладают симптомы интоксикации метамизола в комбинации с холинолитическими эффектами; нарушение функции печени, почек, паралич дыхательных путей. Чаще всего наблюдается токсико-аллергический синдром, симптомы поражения функций кроветворения, желудочно-кишечные расстройства, в тяжелых случаях – симптомы поражения мозга.
Лечение. При подозрении на передозировку необходимо немедленно прекратить применение препарата и принять меры к его быстрому выведению из организма (вызвать рвоту, сделать промывание желудка, увеличить выделение мочи). Применяют симптоматические средства. Специфического антидота не существует.
Срок годности. 2 года.
Условия хранения. В сухом, защищенном от света месте при температуре не выше 25 °C.
Категория отпуска. Без рецепта.
Производитель. Балканфарма-Дупница АД, Болгария
Цена. От 36 до 153 грн. В зависимости от количества таблеток в упаковке.
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