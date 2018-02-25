Список медицинских услуг, которые в Украине будут предоставляться бесплатно

Опубликован список полностью бесплатных медицинских услуг по оказанию помощи пациентам:



СКОРАЯ ПОМОЩЬ

Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:

— поражение электрическим током;

— ожоги;

— обморожение выше II степени

— кровотечение из сосудов;

— отравление;

— инсульты;

— инфаркты;

— отек легких;

— острая почечная недостаточность.

ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:

— наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;

— сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями

— оказание неотложной помощи;

— направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;

— проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;

— консультирование.

В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:

— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;

— глюкоза крови;

— общий холестерин;

— анализы мочи;

— общий анализ мочи;

— электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;

— микроскопия мокроты;

— быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.

УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:

— аллергологов;

— венерологов;

— гинекологов;

— кардиологов;

— мануальных терапевтов;

— логопедов;

— нейрохирургов;

— пульмонологов и т. д.

Стоит обратить внимание на то, что услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством.

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