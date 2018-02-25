Список медицинских услуг, которые в Украине будут предоставляться бесплатно
Стало известно, какие случаи неотложной, первичной, паллиативной и узкоспециализированной помощи будут бесплатными
Опубликован список полностью бесплатных медицинских услуг по оказанию помощи пациентам:
СКОРАЯ ПОМОЩЬ
Бесплатно неотложная помощь будет предоставляться в следующих случаях:
— поражение электрическим током;
— ожоги;
— обморожение выше II степени
— кровотечение из сосудов;
— отравление;
— инсульты;
— инфаркты;
— отек легких;
— острая почечная недостаточность.
ПЕРВИЧНАЯ ПОМОЩЬ, ОКАЗЫВАЕМАЯ БЕСПЛАТНО:
— наблюдение за состоянием здоровья пациентов с помощью различных исследований, диагностики и лечения наиболее распространенных болезней, травм, отравления, патологических, физиологических (во время беременности) состояний;
— сопровождение пациентов с хроническими заболеваниями
— оказание неотложной помощи;
— направление пациента для оказания ему вторичной (специализированной) или третичной (высокоспециализированной) медпомощи;
— проведение профилактики: вакцинация, осмотры и исследования пациентов из групп риска;
— консультирование.
В рамках первичной медицинской помощи пациенты гарантированно и бесплатно могут получить такие анализы:
— общий анализ крови с лейкоцитарной формулой;
— глюкоза крови;
— общий холестерин;
— анализы мочи;
— общий анализ мочи;
— электрокардиограмма (ЭКГ) в состоянии покоя;
— микроскопия мокроты;
— быстрые тесты на ВИЧ, вирусный гепатит, сифилис.
УСЛУГИ УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ
Бесплатные услуги узкоспециализированных врачей:
— аллергологов;
— венерологов;
— гинекологов;
— кардиологов;
— мануальных терапевтов;
— логопедов;
— нейрохирургов;
— пульмонологов и т. д.
Стоит обратить внимание на то, что услуги врачей будут бесплатными только в тех случаях, когда пациент получил направление от семейного врача. В противном случае пациент будет платить по тарифу, определенному государством.
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