Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Спорт в моде: какие главные фитнес-тренды 2019 года

Групповые и высокоинтенсивные интервальные тренировки становятся популярнее

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:35
В моде - групповые тренировки
В моде - групповые тренировки
Фото: freepik.com

Заниматься спортом не только полезно, но и модно. Сейчас активно открываются различные фитнес-клубы, появляются новые программы и все для того, чтобы люди хорошо себя чувствовали и отлично выглядели. Мы расскажем, какие спортивные активности будут наиболее популярны в 2019 году.

Групповые тренировки

Одно из главных требований к групповым тренировкам – они должны быть интересными и эффективными для людей разных уровней подготовки. Используя различные техники и приемы, инструкторы помогают своим подопечным в достижении их индивидуальных целей. Существует много методик и видов оборудования для групповых тренировок: от аэробики и сайклинга до танцевальных классов.

Двигательная активность продлевает жизнь
Двигательная активность продлевает жизнь
Фото: freepik.com

Высокоинтенсивные интервальные тренировки 

Так называют кратковременные интервалы высокоинтенсивных нагрузок, чередующиеся с короткими периодами отдыха.
Высокоинтенсивный интервальный тренинг улучшает физическую выносливость организма, приводит мышцы в тонус, улучшает деятельность сердца. 

Читайте также
Аквааэробика: чем полезен фитнес на воде

Тренировки с собственным весом

Эта разновидность физической активности использует только ваш собственный вес (отжимания, планки и т.д.), для достижения желаемых результатов. Многие люди являются поклонниками таких тренировок, потому что их можно выполнять в любом месте и в любое время. Кроме того, они действительно эффективны. 

Занятия спортом прямо на рабочем месте

Большинство крупных компаний активно внедряют занятия спортом в свою корпоративную культуру. УТакая тенденция будет развиваться и дальше, ведь это позволяет не тратить время на дорогу в фитнес-центр. Также это огромный плюс для репутации компании, ведь таким образом руководство проявляет заботу о здоровье сотрудников. Помимо того, все больше фирм принимает участие в различных корпоративных соревнованиях и забегах, что только сплочает коллектив.

Ешьте больше овощей и фруктов
Ешьте больше овощей и фруктов
Фото: Pixabay

Комплексный подход к тренировкам и питанию

Чаще всего фитнесом начинают заниматься, чтобы похудеть. Но без сбалансированного питания ничего не получится. Здесь на помощь придут персональные тренеры и нутрициологи, а также специальные программы, где учат сбалансированно питаться и менять пищевые привычки, а тренироваться можно индивидуально или в группе с единомышленниками.

Напомним, ранее мы рассказывали, чем полезно плаванье для здоровья. "Сегодня" также писали, как похудеть в ногах быстро и эффективно.

Смотрите видео о необычных видах фитнеса:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Как побороть бессонницу и вернуть здоровый сон Как делать планку: основные правила выполнения упражнения Маски для ногтей в домашних условиях: ТОП-5 укрепляющих средств Как мотивировать себя двигаться больше: три лайфхака от Мирославы Ульяниной
спорт здоровье тренер йога бокс организм суставы фитнес тренировки
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
5 детективных сериалов, в которые ты нырнешь с головой
Самые роскошные женщины России покрасовались на пляже. Фото
Самые роскошные женщины России покрасовались на пляже. Фото
Как выглядят актеры легендарного фильма
Как выглядят актеры легендарного фильма "Гостья из будущего"
​Какую кровь предпочитают комары?
​Какую кровь предпочитают комары?

Популярные статьи

Сегодня, 13:04Fun

15 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 08:01Fun

Невеста обнаружила в свадебных туфлях невероятный сюрприз

Сегодня, 07:09Fun

На свет появился уникальный розовый слоненок: видео

Сегодня, 05:01Психология

Гороскоп на сегодня: Львам не стоит давать в долг, а Рыбам придется задержаться на работе

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Эпатажная Нетта Барзилай появилась на публике в купальнике

Вчера, 11:45Техно

Windows 7 получил востребованную миллионами полезную опцию

Вчера, 11:42Fun

14 марта: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Вчера, 10:32Техно

Google "похоронил" еще один проект

Вчера, 10:01Fun

Неудачная охота: из-за обмана обезьяны леопард застрял на дереве

Вчера, 07:02Fun

Похудение вдвое помогло одинокому мужчине найти свою любовь: фото

Вчера, 05:53Fun

Невеста в день свадьбы пришла к жениху на кладбище

13 мартаАфиша

И вновь "Дневники вампира": в "Наследии" появилась отсылка к Кэролайн и Клаусу

13 мартаСтиль

В потертых джинсах и роскошных нарядах: Ани Лорак поделилась фотосессией с дочкой

13 мартаТехно

Мощные смартфоны Xiaomi страдают от "позорного" брака

13 мартаFun

В центре украинского города вместо рекламы включилось порно

12 мартаFun

12 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Новости партнеров

Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Помните эту актрису? Посмотрите на Пушкареву спустя 12 лет
Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины
Моисеев назвал предполагаемую дату своей кончины
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
С кем дружит Свинья: 5 знаков Зодиака, которым крупно повезет
Мать рэпера Децла прокомментировала смерть сына
Мать рэпера Децла прокомментировала смерть сына
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее
Евгения Власова: судьба, которая сделала ее сильнее и мудрее
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Лучшие варианты оформления небольшой квартиры
Ранняя седина говорит о хорошем здоровье человека
Ранняя седина говорит о хорошем здоровье человека
12 вещей, которые происходят с телом, когда вы мало спите
12 вещей, которые происходят с телом, когда вы мало спите