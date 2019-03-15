Спорт в моде: какие главные фитнес-тренды 2019 года

Групповые и высокоинтенсивные интервальные тренировки становятся популярнее

В моде - групповые тренировки Фото: freepik.com

Заниматься спортом не только полезно, но и модно. Сейчас активно открываются различные фитнес-клубы, появляются новые программы и все для того, чтобы люди хорошо себя чувствовали и отлично выглядели. Мы расскажем, какие спортивные активности будут наиболее популярны в 2019 году.

Групповые тренировки

Одно из главных требований к групповым тренировкам – они должны быть интересными и эффективными для людей разных уровней подготовки. Используя различные техники и приемы, инструкторы помогают своим подопечным в достижении их индивидуальных целей. Существует много методик и видов оборудования для групповых тренировок: от аэробики и сайклинга до танцевальных классов.

Двигательная активность продлевает жизнь Фото: freepik.com

Высокоинтенсивные интервальные тренировки

Так называют кратковременные интервалы высокоинтенсивных нагрузок, чередующиеся с короткими периодами отдыха.

Высокоинтенсивный интервальный тренинг улучшает физическую выносливость организма, приводит мышцы в тонус, улучшает деятельность сердца.

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Тренировки с собственным весом

Эта разновидность физической активности использует только ваш собственный вес (отжимания, планки и т.д.), для достижения желаемых результатов. Многие люди являются поклонниками таких тренировок, потому что их можно выполнять в любом месте и в любое время. Кроме того, они действительно эффективны.

Занятия спортом прямо на рабочем месте

Большинство крупных компаний активно внедряют занятия спортом в свою корпоративную культуру. УТакая тенденция будет развиваться и дальше, ведь это позволяет не тратить время на дорогу в фитнес-центр. Также это огромный плюс для репутации компании, ведь таким образом руководство проявляет заботу о здоровье сотрудников. Помимо того, все больше фирм принимает участие в различных корпоративных соревнованиях и забегах, что только сплочает коллектив.

Ешьте больше овощей и фруктов Фото: Pixabay

Комплексный подход к тренировкам и питанию

Чаще всего фитнесом начинают заниматься, чтобы похудеть. Но без сбалансированного питания ничего не получится. Здесь на помощь придут персональные тренеры и нутрициологи, а также специальные программы, где учат сбалансированно питаться и менять пищевые привычки, а тренироваться можно индивидуально или в группе с единомышленниками.

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