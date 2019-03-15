Спорт в моде: какие главные фитнес-тренды 2019 года
Групповые и высокоинтенсивные интервальные тренировки становятся популярнее
Заниматься спортом не только полезно, но и модно. Сейчас активно открываются различные фитнес-клубы, появляются новые программы и все для того, чтобы люди хорошо себя чувствовали и отлично выглядели. Мы расскажем, какие спортивные активности будут наиболее популярны в 2019 году.
Групповые тренировки
Одно из главных требований к групповым тренировкам – они должны быть интересными и эффективными для людей разных уровней подготовки. Используя различные техники и приемы, инструкторы помогают своим подопечным в достижении их индивидуальных целей. Существует много методик и видов оборудования для групповых тренировок: от аэробики и сайклинга до танцевальных классов.
Высокоинтенсивные интервальные тренировки
Так называют кратковременные интервалы высокоинтенсивных нагрузок, чередующиеся с короткими периодами отдыха.
Высокоинтенсивный интервальный тренинг улучшает физическую выносливость организма, приводит мышцы в тонус, улучшает деятельность сердца.
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Тренировки с собственным весом
Эта разновидность физической активности использует только ваш собственный вес (отжимания, планки и т.д.), для достижения желаемых результатов. Многие люди являются поклонниками таких тренировок, потому что их можно выполнять в любом месте и в любое время. Кроме того, они действительно эффективны.
Занятия спортом прямо на рабочем месте
Большинство крупных компаний активно внедряют занятия спортом в свою корпоративную культуру. УТакая тенденция будет развиваться и дальше, ведь это позволяет не тратить время на дорогу в фитнес-центр. Также это огромный плюс для репутации компании, ведь таким образом руководство проявляет заботу о здоровье сотрудников. Помимо того, все больше фирм принимает участие в различных корпоративных соревнованиях и забегах, что только сплочает коллектив.
Комплексный подход к тренировкам и питанию
Чаще всего фитнесом начинают заниматься, чтобы похудеть. Но без сбалансированного питания ничего не получится. Здесь на помощь придут персональные тренеры и нутрициологи, а также специальные программы, где учат сбалансированно питаться и менять пищевые привычки, а тренироваться можно индивидуально или в группе с единомышленниками.
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