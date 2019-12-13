Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Стенокардия: три основных принципа лечения

Почему возникает пугающее чувство сжатия, давления в области груди

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:15
Фото: Depositphotos

Стенокардия (по-народному, грудная жаба) – синдром, который характеризуется наличием сжимающих болей в грудной клетке (преимущественно за грудиной), сопровождающихся чувством страха и связанных, как правило, с физической нагрузкой. Зачастую боль распространяется в левую руку и лопатку.

Причины стенокардии

Причиной страданий служит острая ишемия (обескровливание) сердечной мышцы, возникающая из-за повышенной потребности миокарда в кислороде на фоне сужения просвета, питающего его сосудов.

А это явление может быть вызвано:

  • органическими изменениями. Например, повреждением внутренней оболочки сосуда или появлением атеросклеротических бляшек.
  • функциональными изменениями, связанными с трансформированием тонуса коронарных артерий.

Ученые из Израиля создали искусственное сердце. Смотрите в нашем сюжете.

Стенокардия и ишемическая болезнь сердца

Чтобы начать правильно лечиться, необходимо пройти полное обследование у кардиолога. Желательно посетить еще и эндокринолога. Ведь сердечными болями могут сопровождаться не только заболевания сердца, но и болезни щитовидной железы, надпочечников или быть обусловленными другими гормональными кризами. Кроме того, напоминающие стенокардию боли, могут оказаться признаками поражения пищевода, легких и других органов грудной клетки.

Если же при обследовании выяснится, что боли за грудиной все же являются кардиологическими проблемами, то стенокардия будет автоматически причислена к одному из симптомов ИБС (ишемической болезни сердца). И не надо пугаться такого диагноза. Предупрежден, значит вооружен.

Лечение стенокардии

Чтобы лечение было спешным, мало просто принимать таблетки. Если подойти к проблеме комплексно, то и выздоровление, и улучшение самочувствия не заставят себя ждать. Основные принципы лечения стенокардии:

1. Лекарства. Самым быстрым сердечным препаратом является нитроглицерин. Он снижает тонус сосудов буквально в считанные секунды. Эта особенность препарата позволяет рассматривать его в качестве диагностики. Если обезболивающий эффект от однократного приема нитроглицерина отсутствует, его повторяют через 2–3 минуты. Если ожидаемый эффект улучшения состояния не наступил – это не стенокардия. О причинах возникновения болей за грудиной мы писали выше. Кстати, нитроглицерин не только может помочь при боли в груди, но и предупредить это ощущение. Если вы знаете особенности своего организма и со стенокардией на "ты", то перед предполагаемыми нагрузками можно принять таблетку нитроглицерина для профилактики.

Старые, проверенные препараты валокордин или корвалол (и все остальные с такими же свойствами) тоже могут помочь при приступах стенокардии. Дозировка "срочного реагирования" – 30-40 капель на прием.

Читайте также:
Корвалмент: инструкция, показания, способ применения

Как правило, при стенокардии врач назначает и другие препараты, которые необходимо пить курсами. Это лекарства, которые улучшают текучесть крови, снижают уровень холестерина, нормализуют давление и т.д.

Но, случается, что консервативная терапия стенокардии неэффективна. Тогда возможно оперативное лечение. Наиболее известным примером которого является аортокоронарное шунтирование и установление стентов (расширителей) в места сужения коронарных артерий.

2. Физиотерапия. Конечно, человеку, страдающему стенокардией, сильные физические нагрузки противопоказаны. Но это не значит, что надо валяться на диване и смотреть телевизор. Помните, что движение – это жизнь!

Для "сердечников" подойдет лечебная гимнастика, скандинавская ходьба (хождение с палками, похожими на лыжные), пилатес, плаванье. На первых порах физкультурные подвиги нужно осуществлять под контролем тренера. Но потом, когда тело привыкнет, можно заниматься самостоятельно.

Важно во время тренировок контролировать дыхание, следить, чтобы не было одышки. Если же во время занятий появились боли в сердце, сильная тахикардия или одышка, то тренировку надо тут же прекратить. А в дальнейшем нагрузки снизить.

Читайте также:
Магникор: инструкция, показания, способ применения

3. Образ жизни. Для больного стенокардией отказ, например, от курения может стать в буквальном смысле слова жизнеопределяющим! Ведь никотин при поступлении в организм вызывает стойкий спазм сосудов. Дорогого стоит и правильный распорядок дня, в котором на сон будет отведено не менее 9 часов, и разумная умеренность в еде. В выводе — чем ближе масса тела к идеальным показателям, тем лучше чувствует себя сердце — врачи единодушны. Зато в лечебное меню настоятельно рекомендуется включать максимум овощей, фруктов, растительное масло, а также богатые калием хурму, курагу, изюм, чернослив, кислую капусту и печеный картофель.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

лечение стенокардия профилактика симптомы боль в сердце
Реклама

Новости партнеров

Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
Тыквенный пирог с крем-сыром от Эктора Хименес-Браво (рецепт)
«Меня разрывает»: Ургант высмеял Певцова после его речи о Познере
«Меня разрывает»: Ургант высмеял Певцова после его речи о Познере
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
54-летняя Таисия Повалий сообщила о пополнении в семье
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Знаменитости, которые из гадких утят превратились в лебедей
Загрузка...

Популярные статьи

Сегодня, 13:48Fun

День Андрея Первозванного 2019: что ни в коем случае нельзя делать

Сегодня, 13:17Fun

13 декабря: какой праздник, что нельзя делать и как провести день

Сегодня, 12:28Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Сегодня, 09:10Fun

Поздравления с днем Андрея Первозванного: картинки, открытки, стихи и смс

Сегодня, 08:31Fun

День Андрея Первозванного: история, традиции и приметы

Вчера, 19:02Шоу-бизнес

Отрезала волосы: экс-невеста Владимира Кличко решилась на кардинальные изменения

Вчера, 08:42Wellness

Посуда может быть опасной для здоровья и провоцировать онкологию

Вчера, 08:05Fun

Стоит 25 тысяч долларов: уютное жилье для четырех человек показали на видео

11 декабряEvents

Полнолуние 12 декабря: что категорически нельзя делать

11 декабряШоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

11 декабряШоу-бизнес

От Меган Маркл отвернулись все: кто поддержал экс-актрису в трудную минуту

11 декабряFun

Гадания на Андрея 2019: как правильно гадать и когда

11 декабряШоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

11 декабряTravel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

11 декабряFood

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

Новости партнеров

5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
5 имен мужчин, которые станут лучшими мужьями
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Ешь, худей, люби: домашние конфеты для фигуры и для души
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Маленькая дочь Пугачевой решила
Маленькая дочь Пугачевой решила "сбежать" из России. Видео
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Фото дочери Кузьмы Скрябина пробирает до глубины души
Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном
Кейт Миддлтон поразила своим поведением с сыном
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Влажная Тина Кароль показала роскошные формы в черном боди
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова
Открылась удивительная тайна брака Собчак и Богомолова