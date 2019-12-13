Стенокардия: три основных принципа лечения

Почему возникает пугающее чувство сжатия, давления в области груди

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Стенокардия (по-народному, грудная жаба) – синдром, который характеризуется наличием сжимающих болей в грудной клетке (преимущественно за грудиной), сопровождающихся чувством страха и связанных, как правило, с физической нагрузкой. Зачастую боль распространяется в левую руку и лопатку.

Причины стенокардии

Причиной страданий служит острая ишемия (обескровливание) сердечной мышцы, возникающая из-за повышенной потребности миокарда в кислороде на фоне сужения просвета, питающего его сосудов.

А это явление может быть вызвано:

органическими изменениями. Например, повреждением внутренней оболочки сосуда или появлением атеросклеротических бляшек.

функциональными изменениями, связанными с трансформированием тонуса коронарных артерий.

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Стенокардия и ишемическая болезнь сердца

Чтобы начать правильно лечиться, необходимо пройти полное обследование у кардиолога. Желательно посетить еще и эндокринолога. Ведь сердечными болями могут сопровождаться не только заболевания сердца, но и болезни щитовидной железы, надпочечников или быть обусловленными другими гормональными кризами. Кроме того, напоминающие стенокардию боли, могут оказаться признаками поражения пищевода, легких и других органов грудной клетки.

Если же при обследовании выяснится, что боли за грудиной все же являются кардиологическими проблемами, то стенокардия будет автоматически причислена к одному из симптомов ИБС (ишемической болезни сердца). И не надо пугаться такого диагноза. Предупрежден, значит вооружен.

Лечение стенокардии

Чтобы лечение было спешным, мало просто принимать таблетки. Если подойти к проблеме комплексно, то и выздоровление, и улучшение самочувствия не заставят себя ждать. Основные принципы лечения стенокардии:

1. Лекарства. Самым быстрым сердечным препаратом является нитроглицерин. Он снижает тонус сосудов буквально в считанные секунды. Эта особенность препарата позволяет рассматривать его в качестве диагностики. Если обезболивающий эффект от однократного приема нитроглицерина отсутствует, его повторяют через 2–3 минуты. Если ожидаемый эффект улучшения состояния не наступил – это не стенокардия. О причинах возникновения болей за грудиной мы писали выше. Кстати, нитроглицерин не только может помочь при боли в груди, но и предупредить это ощущение. Если вы знаете особенности своего организма и со стенокардией на "ты", то перед предполагаемыми нагрузками можно принять таблетку нитроглицерина для профилактики.

Старые, проверенные препараты валокордин или корвалол (и все остальные с такими же свойствами) тоже могут помочь при приступах стенокардии. Дозировка "срочного реагирования" – 30-40 капель на прием.

Как правило, при стенокардии врач назначает и другие препараты, которые необходимо пить курсами. Это лекарства, которые улучшают текучесть крови, снижают уровень холестерина, нормализуют давление и т.д.

Но, случается, что консервативная терапия стенокардии неэффективна. Тогда возможно оперативное лечение. Наиболее известным примером которого является аортокоронарное шунтирование и установление стентов (расширителей) в места сужения коронарных артерий.

2. Физиотерапия. Конечно, человеку, страдающему стенокардией, сильные физические нагрузки противопоказаны. Но это не значит, что надо валяться на диване и смотреть телевизор. Помните, что движение – это жизнь!

Для "сердечников" подойдет лечебная гимнастика, скандинавская ходьба (хождение с палками, похожими на лыжные), пилатес, плаванье. На первых порах физкультурные подвиги нужно осуществлять под контролем тренера. Но потом, когда тело привыкнет, можно заниматься самостоятельно.

Важно во время тренировок контролировать дыхание, следить, чтобы не было одышки. Если же во время занятий появились боли в сердце, сильная тахикардия или одышка, то тренировку надо тут же прекратить. А в дальнейшем нагрузки снизить.

3. Образ жизни. Для больного стенокардией отказ, например, от курения может стать в буквальном смысле слова жизнеопределяющим! Ведь никотин при поступлении в организм вызывает стойкий спазм сосудов. Дорогого стоит и правильный распорядок дня, в котором на сон будет отведено не менее 9 часов, и разумная умеренность в еде. В выводе — чем ближе масса тела к идеальным показателям, тем лучше чувствует себя сердце — врачи единодушны. Зато в лечебное меню настоятельно рекомендуется включать максимум овощей, фруктов, растительное масло, а также богатые калием хурму, курагу, изюм, чернослив, кислую капусту и печеный картофель.

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