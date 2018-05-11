Столетняя британка раскрыла секрет крепкого здоровья: "Пью по стакану каждый день"

На этот шаг женщину-долгожителя подвигла реклама алкогольного напитка

Женщина в 100 лет пьет пиво каждый день. Фото: pixabay

Столетняя британка по имени Дорис Олив Неттинг раскрыла неожиданный секрет долголетия и крепкого здоровья. Она уверена, что жива до сих пор благодаря простой привычке – выпивать по стакану темного пива в день.

Неттинг также утверждает, что на этот шаг ее подвигла реклама пенного напитка, в которой говорилось, что в нем содержится много железа.

В честь 85-летия внуки женщины свозили ее в Дублин на экскурсию по фабрике, выпускающей ее любимое пиво. Внучка долгожительницы уверяет, что Неттинг продолжает каждый день выпивать немного пива, несмотря на слова врачей, так как верит в его целебные свойства.

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Работники дома престарелых, где проживает Неттинг, устроили ей юбилейную пивную вечеринку. А представители компании-производителя, чье пиво постоянно пьет женщина, выслали верной клиентке несколько бутылок напитка и чипсы со вкусом пива, пишет Metro.

Напомним, черниговская бабушка поделилась секретами долголетия.

Столетняя Ефросиния Свистельник, которая живет в селе Стольном Черниговской области, сохраняет бодрость и любознательность, читает без очков, часто улыбается и с удовольствием делится секретами своей долгой жизни.

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