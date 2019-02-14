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Стоунтерапия: что нужно знать о массаже горячими камнями

Полезен ли массаж горячими камнями?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:58
Массаж горячими камнями
Массаж горячими камнями
Фото: freepik.com

Среди всех видов массажа одна из самых интересных процедур – стоунтерапия. Ее выполняют с помощью горячих камней. Использование этого материала способствует расслаблению мышц. Но не только камни необходимы для проведения полноценной процедуры массажа.

История стоунтерапии

О том, что горячие камни, если их правильно использовать, способны включить механизм оздоровления организма, знали еще индейцы Центральной Америки. Этот метод издревле использовали для лечения различных недугов и на Востоке: в Китае, Японии, Тибете.

В настоящее время известны две методики стоунтерапии: американская и восточная. Первая акцентируется на количестве и размере камней, вторая – на их энергетической составляющей. Поэтому в восточном массаже преимущественно используются полудрагоценные камни (например, зеленый жадеит).

В наших спа-салонах в основном используют технику моделирующего массажа горячими камнями. Но он носит и исцеляющую направленность: избавляет от нарушений сна, способствует выходу из депрессивного состояния, снимает боли в спине и шее, стабилизирует обмен веществ. Во время стоунпроцедуры в мышцах усиливается микроциркуляция крови, активизируется движение лимфы, что включает механизм самоочищения организма.

Как проводят процедуру стоунтерапии

Перед сеансом камни нагревают
Перед сеансом камни нагревают
Фото: Pixabay

Для проведения сеанса такого массажа понадобится несколько гладких камней среднего размера (5-8 штук), массажное масло, полотенце, небольшая подушка, печь для нагрева камней. Если есть желание, можно включить ароматическую составляющую процесса оздоровления: использовать во время процедуры специальные масла. Стоунтерапию можно сочетать и с обертываниями.

Воздействие горячего камня весьма ощутимое. Поэтому для людей с низким болевым порогом рекомендуется использовать во время сеанса тонкие полотенца или простыню. Если горячий камень прикладывать не непосредственно к коже, а воздействовать на нее через ткань, это заметно снизит болезненные ощущения.

Кому показана и противопоказана стоунтерапия

Стоунтерапию относят к вспомогательным процедурам. Она лишь расслабляет и снимает стресс, способствует запуску механизмов оздоровления. Эта процедура не оказывает на организм никакого вредного воздействия. Но лишь в том случае, если он здоровый (или относительно здоровый).

Тем, у кого есть хронические заболевания, рекомендуется избегать массажа горячими камнями, так как это может вызвать проявления рецидива. Стоунтерапия исключена для беременных женщин, при нечувствительности к высоким температурам, для страдающих диабетом, при тромбозе вен.

Специалисты считают, что массаж горячими камнями усиливает обмен веществ и активизирует работу эндокринной и иммунной систем. Поэтому тем людям, кто сомневается в своей выносливости или здоровье, необходимо проконсультироваться у врача и выяснить, не вызовет ли выраженное тепловое воздействие на ткани дисбаланс в организме.

Напомним, ранее мы рассказывали, как сделать массаж лица в домашних условиях. Сайт "Сегодня" также писал, как отличить профессионального массажиста от самозванца.

Смотрите видео о самых неординарных массажах Украины:

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Источник: domashniy.ru
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