Страшный сигнал: ученые раскрыли смертельную опасность морщин на лбу

К концу исследования скончались 233 участника эксперимента

Морщины на лбу – опасный «сигнал». Фото: depositphotos

Исследователи из Университетской больницы Тулузы во Франции выяснили, что появление морщин на лбу может свидетельствовать о больном сердце и плохом состоянии сердечно-сосудистой системы, а это увеличивает риск смерти.

Ученые провели эксперимент при участии 3200 здоровых взрослых, которым в начале исследования было 32, 42, 52 или 62 года. На протяжении 20 лет им назначали "баллы" за уровень морщин. "0" получили те, у кого их почти не было, а "3" – те, у кого было много глубоких морщин.

К концу исследования скончались 233 участника эксперимента. Откорректировав результаты с учетом возраста, пола, образования, частоты сердечных сокращений и других факторов здоровья, ученые обнаружили, что люди с глубокими морщинами на лбу могут почти в 10 раз чаще умирать от сердечно-сосудистых заболеваний, чем те, у кого морщин на лбу почти нет.

Напомним, назван простой способ замедлить старение. Кроме этого, мы писали, что зеленые листовые овощи замедляют старение мозга, помогая сохранить память и другие когнитивные функции. К такому выводу пришли американские специалисты из Медицинского центра Университета Раш.

Также был назван фактор из-за которого старость приходит на 43% быстрее.

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