Стрептоцид: инструкция, показания, способ применения

Противомикробное лекарство, активное в отношении стрептококков, пневмококков, кишечной палочки

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Стрептоцид оказывает бактериостатическое действие в отношении стрептококков, менингококков, пневмококков, гонококков, кишечной палочки, возбудителей токсоплазмоза и малярии. По эффективности значительно уступает современным антибиотикам. В настоящее время очень многие штаммы микроорганизмов, особенно госпитальные, устойчивы к стрептоциду. Активность стрептоцида возрастает в щелочной среде. Нечувствительны к стрептоциду энтерококки, синегнойная палочка, анаэробы.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит стрептоцида (сульфаниламида) в пересчете на 100 % сухое вещество – 300 мг или 500 мг;

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, стеариновая кислота.

Выпускается 0,3 г и 0,5 г № 10 в контурных ячейковых упаковках без вложения в пачку, по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке.

Основные физико-химические свойства: Таблетки белого цвета с плоской поверхностью, риской и фаской.

Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные средства для системного применения. Сульфаниламид. Код АТС J01E B06.

Показания

Отиты и синуситы, иногда в сочетании с эритромицином для повышения эффективности.

Инфекции мочевыводящих путей, преимущественно острый цистит.

Токсоплазмоз, малярия (в сочетании с пириметамином).

Нокардиоз.

Санация носителей менингококка, если установлено, что выявленный штамм возбудителя чувствителен к стрептоциду.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Анемия, тяжелая почечная и\или печеночная недостаточность, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, азотемия, порфирия, беременность, период кормления грудью. Нельзя назначать новорожденным, так как стрептоцид вытесняет билирубин из связи с белками плазмы и вызывает ядерную желтуху. В данной лекарственной форме препарат противопоказан детям до 3 лет.

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Фармакокинетика

При применении внутрь препарат быстро всасывается: максимальная концентрация стрептоцида в крови наблюдается через 1-2 часа, через 4 часа препарат появляется в спинномозговой жидкости. Создает наибольшую концентрацию в крови по сравнению с сульфаниламидными препаратами среднего и длительного действия. Снижение максимальной концентрации в крови на 50 % отмечается меньше чем за 8 часов. Почками выводится около 95 % препарата; выделение 50 % препарата с мочой наблюдается меньше, чем через 16 часов.

Применение

Принимать внутрь во время или после еды, запивая 150–200 мл воды.

Разовая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 600 мг — 1,2 г, суточная доза — 3–6 г. Суточную дозу следует распределять на 5 приемов.

Детям в возрасте 3–6 лет — 300 мг на 1 прием, 6–12 лет — 300–600 мг на 1 прием. Кратность приема для детей составляет 4–6 раз в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально и зависит от тяжести и течения заболевания, локализации процесса, эффективности терапии.

Высшие дозы для взрослых: разовая — 2 г, суточная — 7 г.

Максимальная суточная доза для детей — 900 мг — 2,4 г.

Особенности применения

При лечении стрептоцидом необходимо проводить систематический контроль функции почек и показателей периферической крови, уровня глюкозы в крови.

При длительном лечении препаратом необходимо периодически проводить анализ крови (биохимический и общий анализы крови). Назначение лекарственного средства в недостаточных дозах или раннее прекращение применения лекарственного средства может способствовать повышению устойчивости микроорганизмов к сульфаниламидам.

Сульфаниламиды не следует применять для лечения инфекций, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, поскольку они не вызывают его эрадикации и, следовательно, не могут предотвратить такие осложнения как ревматизм и гломерулонефрит.

Лекарственное средство необходимо с осторожностью назначать больным с хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями печени и при нарушении функции почек. При почечной недостаточности возможна кумуляция сульфаниламида и его метаболитов в организме, что может привести к развитию токсического эффекта.

Стрептоцид следует назначать с осторожностью пациентам с тяжелой формой аллергических заболеваний или бронхиальной астмой, с заболеваниями системы крови. При появлении признаков реакции повышенной чувствительности лекарственное средство следует отменить.

С осторожностью следует применять сульфаниламиды, в том числе стрептоцид, больным сахарным диабетом, поскольку сульфаниламиды могут повлиять на уровень сахара в крови. Высокие дозы сульфаниламидов оказывают гипогликемическое действие.

Поскольку сульфаниламиды являются бактериостатическими, а не бактерицидными препаратами, необходим полноценный курс терапии для предотвращения рецидива инфекции и развития устойчивых форм микроорганизмов.

Учитывая схожесть химической структуры, сульфаниламиды нельзя применять людям с повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, ингибиторам карбоангидразы и производных сульфонилмочевины.

Пациентам необходимо употреблять достаточное количество жидкости для предотвращения кристаллурии и развития уролитиаза.

У людей пожилого возраста отмечается повышенный риск развития тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи, угнетение кроветворения, тромбоцитопенической пурпуры (последнее – особенно при сочетании с тиазидными диуретиками).

Следует избегать назначения лекарственного средства пациентам возрастом от 65 лет в связи с повышенным риском возникновения тяжелых побочных реакций.

Рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и искусственного ультрафиолетового облучения, ввиду возможности развития фотосенсибилизации при применении сульфаниламидов.

Во время лечения необходимо соблюдать режим дозирования, применять рекомендованную дозу с интервалом в 24 часа, не пропускать приема. В случае пропуска дозы не удваивать следующую дозу.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или наоборот, состояние здоровья ухудшится или возникнут нежелательные явления, необходимо приостановить применение лекарственного средства и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения лекарственного средства.

Применение в период беременности или кормления грудью. B данные периоды это лекарство противопоказано. При необходимости лечения во время кормления грудью, вскармливание прекращают.

Дети. Лекарственное средство применять детям с 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость нервно-мышечной проводимости, в рекомендованных дозах его можно применять лицам, управляющим автотранспортом и работающим со сложными механизмами.

Побочные эффекты

Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопения, гипопротромбинемия, эозинофилия, гемолитическая анемия при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.

лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопения, гипопротромбинемия, эозинофилия, гемолитическая анемия при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, миокардит.

тахикардия, миокардит. Со стороны нервной системы: головная боль, неврологические реакции, включая асептический менингит, атаксию, незначительная внутричерепная гипотензия, судороги, головокружение, сонливость/бессонница, чувство усталости, депрессия, периферические или оптические невропатии, нарушение зрения, психоз, угнетенное состояние, парестезии.

головная боль, неврологические реакции, включая асептический менингит, атаксию, незначительная внутричерепная гипотензия, судороги, головокружение, сонливость/бессонница, чувство усталости, депрессия, периферические или оптические невропатии, нарушение зрения, психоз, угнетенное состояние, парестезии. Со стороны дыхательной системы: легочные инфильтраты, фиброзирующий альвеолит.

легочные инфильтраты, фиброзирующий альвеолит. Со стороны пищеварительного тракта: жажда, сухость во рту, диспептические явления, тошнота, рвота, диарея, анорексия, панкреатит, псевдомембранозный колит.

жажда, сухость во рту, диспептические явления, тошнота, рвота, диарея, анорексия, панкреатит, псевдомембранозный колит. Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы), холестатический гепатит, гепатонекроз, гепатомегалия, желтуха, холестаз.

повышение активности печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы), холестатический гепатит, гепатонекроз, гепатомегалия, желтуха, холестаз. Со стороны мочевыделительной системы: изменение цвета мочи (насыщенный желто-коричневый цвет), кристаллурия при кислой реакции мочи; возможны нефротоксические реакции: интерстициальный нефрит, тубулярный некроз, почечная недостаточность, гематурия, шоковая почка с анурией.

изменение цвета мочи (насыщенный желто-коричневый цвет), кристаллурия при кислой реакции мочи; возможны нефротоксические реакции: интерстициальный нефрит, тубулярный некроз, почечная недостаточность, гематурия, шоковая почка с анурией. Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия кожи, кожная сыпь (в т. ч. эритематозно-сквамозная, папулезная), зуд, крапивница, аллергический дерматит, фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит, узелковая эритема, цианоз.

гиперемия кожи, кожная сыпь (в т. ч. эритематозно-сквамозная, папулезная), зуд, крапивница, аллергический дерматит, фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит, узелковая эритема, цианоз. Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, системная красная волчанка, сывороточный синдром, анафилактические реакции, отек Квинке, насморк.

реакции гиперчувствительности, включая токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, системная красная волчанка, сывороточный синдром, анафилактические реакции, отек Квинке, насморк. Общие нарушения: медикаментозная лихорадка, боль в правом подреберье и пояснице.

медикаментозная лихорадка, боль в правом подреберье и пояснице. Другие: затрудненное дыхание, узелковый периартериит, гипотиреоз, гипогликемия.

Взаимодействия

Новокаин, содержащий остаток парааминобензойной кислоты, и некоторые другие лекарственные средства подобной химической структуры могут проявлять антисульфаниламидный эффект, что необходимо учитывать при назначении Стрептоцида.

Стрептоцид и алкоголь. Алкоголь может уменьшить действие Стрептоцида.

Передозировка

При передозировке возможны анорексия (отсутствие аппетита), коликообразные боли, рвота, головная боль, сонливость, головокружение, обмороки. При длительном применении могут наблюдаться лихорадка, кристаллурия, появление крови в моче (гематурия), синюшность кожи (цианоз), учащенное сердцебиение (тахикардия), ощущения покалывания, "ползанья мурашек" по коже (парестезии), жидкий стул (диарея), желтуха (из-за холестаза, токсического гепатита), почечная недостаточность c анурией, изменения анализа крови (агранулоцитоз, лейкопения).

Лечение передозировки: немедленно обратиться к врачу, который назначит симптоматическое лечение. Неотложная помощь: промывание желудка, прием энтеросорбентов, обильное питье, форсированный диурез. При необходимости проводят гемодиализ.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"

Агрофарм, ООО, Киевская обл. г. Ирпень, Украина

Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина

Лубныфарм, ПАО, г. Лубны, Полтавская обл., Украина

Монфарм, ПАО, г. Монастырище, Черкасская обл., Украина

Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина

Цена. От 3 до 7 грн.

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