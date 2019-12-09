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Стрептоцид: инструкция, показания, способ применения

Противомикробное лекарство, активное в отношении стрептококков, пневмококков, кишечной палочки

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:05
Фото: Pixabay

Стрептоцид оказывает бактериостатическое действие в отношении стрептококков, менингококков, пневмококков, гонококков, кишечной палочки, возбудителей токсоплазмоза и малярии. По эффективности значительно уступает современным антибиотикам. В настоящее время очень многие штаммы микроорганизмов, особенно госпитальные, устойчивы к стрептоциду. Активность стрептоцида возрастает в щелочной среде. Нечувствительны к стрептоциду энтерококки, синегнойная палочка, анаэробы.

Состав и форма выпуска

Действующее вещество: 1 таблетка содержит стрептоцида (сульфаниламида) в пересчете на 100 % сухое вещество – 300 мг или 500 мг;

Вспомогательные вещества: картофельный крахмал, повидон, кремния диоксид коллоидный безводный, стеариновая кислота.

Выпускается 0,3 г и 0,5 г № 10 в контурных ячейковых упаковках без вложения в пачку, по 1 контурной ячейковой упаковке в пачке.

Основные физико-химические свойства: Таблетки белого цвета с плоской поверхностью, риской и фаской.

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Фармакотерапевтическая группа. Противомикробные средства для системного применения. Сульфаниламид. Код АТС J01E B06.

Показания

  • Отиты и синуситы, иногда в сочетании с эритромицином для повышения эффективности.
  • Инфекции мочевыводящих путей, преимущественно острый цистит.
  • Токсоплазмоз, малярия (в сочетании с пириметамином).
  • Нокардиоз.
  • Санация носителей менингококка, если установлено, что выявленный штамм возбудителя чувствителен к стрептоциду.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата. Анемия, тяжелая почечная и\или печеночная недостаточность, врожденный дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, азотемия, порфирия, беременность, период кормления грудью. Нельзя назначать новорожденным, так как стрептоцид вытесняет билирубин из связи с белками плазмы и вызывает ядерную желтуху. В данной лекарственной форме препарат противопоказан детям до 3 лет.

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Фармакокинетика

При применении внутрь препарат быстро всасывается: максимальная концентрация стрептоцида в крови наблюдается через 1-2 часа, через 4 часа препарат появляется в спинномозговой жидкости. Создает наибольшую концентрацию в крови по сравнению с сульфаниламидными препаратами среднего и длительного действия. Снижение максимальной концентрации в крови на 50 % отмечается меньше чем за 8 часов. Почками выводится около 95 % препарата; выделение 50 % препарата с мочой наблюдается меньше, чем через 16 часов.

Применение

Принимать внутрь во время или после еды, запивая 150–200 мл воды.

Разовая доза для взрослых и детей в возрасте старше 12 лет составляет 600 мг — 1,2 г, суточная доза — 3–6 г. Суточную дозу следует распределять на 5 приемов.

Детям в возрасте 3–6 лет — 300 мг на 1 прием, 6–12 лет — 300–600 мг на 1 прием. Кратность приема для детей составляет 4–6 раз в сутки.

Продолжительность лечения определяется индивидуально и зависит от тяжести и течения заболевания, локализации процесса, эффективности терапии.

Высшие дозы для взрослых: разовая — 2 г, суточная — 7 г.

Максимальная суточная доза для детей — 900 мг — 2,4 г.

Особенности применения

При лечении стрептоцидом необходимо проводить систематический контроль функции почек и показателей периферической крови, уровня глюкозы в крови.

При длительном лечении препаратом необходимо периодически проводить анализ крови (биохимический и общий анализы крови). Назначение лекарственного средства в недостаточных дозах или раннее прекращение применения лекарственного средства может способствовать повышению устойчивости микроорганизмов к сульфаниламидам.

Сульфаниламиды не следует применять для лечения инфекций, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А, поскольку они не вызывают его эрадикации и, следовательно, не могут предотвратить такие осложнения как ревматизм и гломерулонефрит.

Лекарственное средство необходимо с осторожностью назначать больным с хронической сердечной недостаточностью, заболеваниями печени и при нарушении функции почек. При почечной недостаточности возможна кумуляция сульфаниламида и его метаболитов в организме, что может привести к развитию токсического эффекта.

Стрептоцид следует назначать с осторожностью пациентам с тяжелой формой аллергических заболеваний или бронхиальной астмой, с заболеваниями системы крови. При появлении признаков реакции повышенной чувствительности лекарственное средство следует отменить.

С осторожностью следует применять сульфаниламиды, в том числе стрептоцид, больным сахарным диабетом, поскольку сульфаниламиды могут повлиять на уровень сахара в крови. Высокие дозы сульфаниламидов оказывают гипогликемическое действие.

Поскольку сульфаниламиды являются бактериостатическими, а не бактерицидными препаратами, необходим полноценный курс терапии для предотвращения рецидива инфекции и развития устойчивых форм микроорганизмов.

Учитывая схожесть химической структуры, сульфаниламиды нельзя применять людям с повышенной чувствительностью к фуросемиду, тиазидным диуретикам, ингибиторам карбоангидразы и производных сульфонилмочевины.

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Пациентам необходимо употреблять достаточное количество жидкости для предотвращения кристаллурии и развития уролитиаза.

У людей пожилого возраста отмечается повышенный риск развития тяжелых нежелательных реакций со стороны кожи, угнетение кроветворения, тромбоцитопенической пурпуры (последнее – особенно при сочетании с тиазидными диуретиками).

Следует избегать назначения лекарственного средства пациентам возрастом от 65 лет в связи с повышенным риском возникновения тяжелых побочных реакций.

Рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и искусственного ультрафиолетового облучения, ввиду возможности развития фотосенсибилизации при применении сульфаниламидов.

Во время лечения необходимо соблюдать режим дозирования, применять рекомендованную дозу с интервалом в 24 часа, не пропускать приема. В случае пропуска дозы не удваивать следующую дозу.

Если признаки заболевания не начнут исчезать или наоборот, состояние здоровья ухудшится или возникнут нежелательные явления, необходимо приостановить применение лекарственного средства и обратиться за консультацией к врачу относительно дальнейшего применения лекарственного средства.

Применение в период беременности или кормления грудью. B данные периоды это лекарство противопоказано. При необходимости лечения во время кормления грудью, вскармливание прекращают.

Дети. Лекарственное средство применять детям с 3 лет.

Способность влиять на скорость реакции при управлении автотранспортом или другими механизмами. Препарат не влияет на скорость нервно-мышечной проводимости, в рекомендованных дозах его можно применять лицам, управляющим автотранспортом и работающим со сложными механизмами.

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Побочные эффекты

  • Со стороны системы крови и лимфатической системы: лейкопения, агранулоцитоз, апластическая анемия, тромбоцитопения, гипопротромбинемия, эозинофилия, гемолитическая анемия при дефиците глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы.
  • Со стороны сердечно-сосудистой системы: тахикардия, миокардит.
  • Со стороны нервной системы: головная боль, неврологические реакции, включая асептический менингит, атаксию, незначительная внутричерепная гипотензия, судороги, головокружение, сонливость/бессонница, чувство усталости, депрессия, периферические или оптические невропатии, нарушение зрения, психоз, угнетенное состояние, парестезии.
  • Со стороны дыхательной системы: легочные инфильтраты, фиброзирующий альвеолит.
  • Со стороны пищеварительного тракта: жажда, сухость во рту, диспептические явления, тошнота, рвота, диарея, анорексия, панкреатит, псевдомембранозный колит.
  • Со стороны гепатобилиарной системы: повышение активности печеночных ферментов (АЛТ, АСТ, щелочной фосфатазы), холестатический гепатит, гепатонекроз, гепатомегалия, желтуха, холестаз.
  • Со стороны мочевыделительной системы: изменение цвета мочи (насыщенный желто-коричневый цвет), кристаллурия при кислой реакции мочи; возможны нефротоксические реакции: интерстициальный нефрит, тубулярный некроз, почечная недостаточность, гематурия, шоковая почка с анурией.
  • Со стороны кожи и подкожной клетчатки: гиперемия кожи, кожная сыпь (в т. ч. эритематозно-сквамозная, папулезная), зуд, крапивница, аллергический дерматит, фотосенсибилизация, эксфолиативный дерматит, узелковая эритема, цианоз.
  • Со стороны иммунной системы: реакции гиперчувствительности, включая токсический эпидермальный некролиз (синдром Лайелла), синдром Стивенса-Джонсона, системная красная волчанка, сывороточный синдром, анафилактические реакции, отек Квинке, насморк.
  • Общие нарушения: медикаментозная лихорадка, боль в правом подреберье и пояснице.
  • Другие: затрудненное дыхание, узелковый периартериит, гипотиреоз, гипогликемия.

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Взаимодействия

Новокаин, содержащий остаток парааминобензойной кислоты, и некоторые другие лекарственные средства подобной химической структуры могут проявлять антисульфаниламидный эффект, что необходимо учитывать при назначении Стрептоцида.

Стрептоцид и алкоголь. Алкоголь может уменьшить действие Стрептоцида.

Передозировка

При передозировке возможны анорексия (отсутствие аппетита), коликообразные боли, рвота, головная боль, сонливость, головокружение, обмороки. При длительном применении могут наблюдаться лихорадка, кристаллурия, появление крови в моче (гематурия), синюшность кожи (цианоз), учащенное сердцебиение (тахикардия), ощущения покалывания, "ползанья мурашек" по коже (парестезии), жидкий стул (диарея), желтуха (из-за холестаза, токсического гепатита), почечная недостаточность c анурией, изменения анализа крови (агранулоцитоз, лейкопения).

Лечение передозировки: немедленно обратиться к врачу, который назначит симптоматическое лечение. Неотложная помощь: промывание желудка, прием энтеросорбентов, обильное питье, форсированный диурез. При необходимости проводят гемодиализ.

Срок годности. 5 лет.

Условия хранения. В оригинальной упаковке при температуре не выше 25 °С.

Категория отпуска. Без рецепта.

Производители:

  • ЧАО "Фармацевтическая фирма "Дарница"
  • Агрофарм, ООО, Киевская обл. г. Ирпень, Украина
  • Киевмедпрепарат, ПАО, г. Киев, Украина
  • Лубныфарм, ПАО, г. Лубны, Полтавская обл., Украина
  • Монфарм, ПАО, г. Монастырище, Черкасская обл., Украина
  • Тернофарм, ООО, г. Тернополь, Украина

Цена. От 3 до 7 грн.

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